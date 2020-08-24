ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
FM64FD170D/00
سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!
جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمولة USB الملوّن من Philips إصدار MOTION لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
64 جيجابايت
Motion Edition 2.0
2 قمع وصمام
تخزين مفيد سعة 65 جيجابايت للقدرة على تبديل المزيد من الملفات أو بحجم أكبر ومشاركتها وحفظها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.
تشير العلامات والثقوب على الغلاف إلى أفضل طريقة لفتح الغلاف والوصول بسرعة إلى جهاز USB من دون عناء.
اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح