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        تم إيقافه

        محرك أقراص محمول USB

        FM16FD170D/00

        سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

        جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمولة USB الملوّن من Philips إصدار MOTION لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.

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        بدّل بين الملفات بسرعة فائقة!

        سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

        • 16 غيغابايت

        • Motion Edition 2.0

        • 2 قمع وصمام

        تصميم ملوّن وعصري

        اختر لونك العصري؛ زهري، أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح

        تخزين سعة 16 جيجابايت لملفات البيانات الكبيرة

        تخزين مفيد سعة 16 جيجابايت للقدرة على التبديل بين المزيد من الملفات أو بين ملفات بحجم أكبر ومشاركتها عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول.

        نقل البيانات بسرعة مع جهاز USB 2.0 عالي السرعة

        تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.

        المواصفات التقنية

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        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.