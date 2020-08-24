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تم إيقافه
FM16FD170B/00
سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!
جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمولة USB الملوّن من Philips إصدار MOTION لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
16 غيغابايت
Motion Edition 2.0
تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.
اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح
مؤشر LED جذاب للإشارة إلى أنه تم توصيل محرك الأقراص بشكل صحيح وتم تشغيله، ويومض بشكل أسرع عند نسخ الملفات إلى ذاكرته أو منها.