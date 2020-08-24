نقل البيانات بسرعة مع جهاز USB 2.0 عالي السرعة

تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.