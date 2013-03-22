مصطلحات البحث

AR
EN
  • طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل

    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8472/61

    طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل

    توفر Philips PowerPro Compact الجديدة أداءً قويًا من دون مساومات بفضل تقنية PowerCyclone 4 وتصميم الكيس المتطور

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكنسة كهربائية بدون كيس

    طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل

    مع تقنية PowerCyclone 4

    • 1800واط
    • PowerCyclone 4
    • فلتر EPA 10 للمحرك
    محرك بقوة 1800 واط لأداء مثالي

    محرك بقوة 1800 واط لأداء مثالي

    يوّلد المحرك الذي تبلغ قوته 1800 واط قوة امتصاص قصوى بقوة 350 واط لتوفير أداء مثالي.

    تصميم متقدم لحاوية الغبار يسهّل التفريغ

    تصميم متقدم لحاوية الغبار يسهّل التفريغ

    صُممت حاوية الغبار بشكل مثالي للتخلص من الغبار بدون التسبب في انتشاره في الهواء. بفضل شكلها الفريد وسطحها الأملس، ويتم جمع الغبار في جانب واحد من الحاوية لينزلق بالتساوي إلى كيس الغبار.

    تعمل تقنية PowerCyclone 4 على فصل الغبار عن الهواء دفعة واحدة

    تعمل تقنية PowerCyclone 4 على فصل الغبار عن الهواء دفعة واحدة

    تعمل تقنية PowerCyclone 4 على زيادة تدفق الهواء والأداء إلى أقصى حد من خلال فصل الأوساخ عن الهواء دفعة واحدة. وتعمل كذلك على تقديم نتائج تنظيف ملحوظة عبر اتباع خطوات عالية الكفاءة: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل منافذ الإدخال الهوائية المستقيمة والملساء. 2) يسرّع ممر الهواء المنحني من تدفق الهواء لأعلى في حجرة تيارات الهواء الإعصارية لفصل الغبار عن الهواء.

    يلتقط فلتر EPA الطفيليات الدقيقة المسببة للحساسية

    يلتقط فلتر EPA الطفيليات الدقيقة المسببة للحساسية

    يتميز فلتر EPA المثني بمساحة سطح واسعة وأداء تصفية ممتاز. تحول تيارات الهواء الإعصارية التي تنطوي عليها التقنية دون انسداد الفلتر بسرعة، وتمنحك نتائج تصفية أفضل تدوم طويلاً.

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة متعددة الوظائف
      الملحقات المضمّنة
      • أداة تنظيف الشقوق
      • فوهة صغيرة

    • التصميم

      اللون
      أرجواني ساحر

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      406×285×238  mm
      وزن المنتج
      4,5  kg

    • الاستدامة

      التّعبئة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • تصفية

      فلتر لمخرج الهواء
      إسفنجة
      فلتر المحرك
      فلتر رغوي قابل للغسل لمنافذ الإدخال

    • مدى الاستفادة

      دائرة العمل نصف القطرية
      9  m
      وصلات الأنبوب
      على شكل قمع
      مقبض الحمل
      الجهة الأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      نوع العجلات
      بلاستيك

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • تم اختبار قوة الشفط وفقًا للمعيار الدولي DIN EN 60312/11/2008، وتم اختباره بواسطة مؤسسة الاختبار الخارجية SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V.‎، يناير 2013).
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.