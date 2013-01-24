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فوهة TriActive Z للأرضيات الصلبة

FC8077/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة
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    فوهة TriActive Z للأرضيات الصلبة

    FC8077/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة

    نقدم لك TriActive Z، الابتكار الفريد من Philips الذي يسمح بتنظيف قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة، بدون نشر الأوساخ على الأرض. إنها مثالية للأرضيات الصلبة وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المزوّد معها. إكتشف كلّ المميزات

    فوهة TriActive Z للأرضيات الصلبة

    التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة

    نقدم لك TriActive Z، الابتكار الفريد من Philips الذي يسمح بتنظيف قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة، بدون نشر الأوساخ على الأرض. إنها مثالية للأرضيات الصلبة وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المزوّد معها. إكتشف كلّ المميزات

    التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة

    نقدم لك TriActive Z، الابتكار الفريد من Philips الذي يسمح بتنظيف قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة، بدون نشر الأوساخ على الأرض. إنها مثالية للأرضيات الصلبة وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المزوّد معها. إكتشف كلّ المميزات

    فوهة TriActive Z للأرضيات الصلبة

    التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة

    نقدم لك TriActive Z، الابتكار الفريد من Philips الذي يسمح بتنظيف قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة، بدون نشر الأوساخ على الأرض. إنها مثالية للأرضيات الصلبة وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المزوّد معها. إكتشف كلّ المميزات

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      بفضل قنوات الهواء الفريدة على شكل Z

      • قنوات هواء فريدة على شكل Z
      • ملاءمة عالمية
      • مع محوّل الاتصال
      تمنع قنوات الهواء الفريدة على شكل Z الفوهة من نشر الأوساخ

      تمنع قنوات الهواء الفريدة على شكل Z الفوهة من نشر الأوساخ

      تتميّز TriActive Z بابتكار فريد من Philips يضمن توجيه الغبار بالكامل إلى الداخل بدلاً من تبعثره، على عكس معظم الفوهات العادية. ويكمن الابتكار في قنوات الهواء الفريدة على شكل Z التي توجّه الجسيمات الكبيرة والصغيرة إلى الداخل. بهذه الطريقة، يمكنك تنظيف مساحة أكبر بتمريرة واحدة.

      تصميم مسطّح للتنظيف تحت المساحات المنخفضة

      تصميم مسطّح للتنظيف تحت المساحات المنخفضة

      تتمتّع الفوهة بتصميم مسطّح، فيسهل عليك الوصول إلى تحت الأثاث أو إلى المساحات المنخفضة الأخرى.

      مناسبة للأرضيات الصلبة

      مناسبة للأرضيات الصلبة

      إن الفوهة مناسبة للتشغيل على كل أنواع الأرضيات الصلبة مثل الباركيه أو البلاط أو الفينيل.

      تتميّز الفوهة بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال

      تتميّز الفوهة بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال

      يرافق الفوهة محوّل الاتصال، وبالتالي، تكون متوافقة مع طرازات Philips وMiele وElectrolux وAEG وBosch وSiemens وSamsung وRowenta وHoover وLG وPanasonic وZelmer وغيرها من المكانس الكهربائية المزوّدة بوصلة 32 أو 35 مم.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات الملحق

        عدد الفوهات
        1
        عدد المحوّلات
        1

      • مدى الاستفادة

        وصلات الأنبوب
        • عامة
        • على شكل قمع

      • ملائمة ل

        EasyLife
        • FC8130 - FC8139
        • FC8140‏ - FC8149
        EasyGo
        FC8082‏ - FC8083
        CompactGo
        • FC8120
        • FC8121
        • FC8291
        PowerLife
        • FC8320 - FC8329
        • FC8450 - FC8459
        PowerGo
        • FC8293 - FC8296
        • FC8240 - FC8246
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8383‏ - FC8391
        • FC8370 - FC8379
        • FC8366‏ - FC8367 (‏A+)
        PerformerActive
        • FC8650‏ - FC8664
        • FC8580‏ - FC8593
        • FC8520‏ - FC8527
        • FC8574 - FC8579
        • FC8563
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Performer
        • FC9150 - FC9179
        • FC8680 - FC8682
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Performer Expert
        FC8720 - FC8728
        Performer Silent
        • FC8779‏ - FC8786
        • FC8741‏ - FC8745
        Performer Ultimate
        • FC8921 - FC8925
        • FC8941 - FC8957
        SilentStar
        FC9300 - FC9319
        PowerPro Compact
        • FC8370 - FC8379
        • FC8515‏ - FC8517
        • FC9320 - FC9329
        • FC9330‏ - FC9334
        • FC9350‏ - FC9353
        PowerPro Active
        • FC8630 - FC8649
        • FC9520‏ - FC9525
        • FC8670 - FC8679
        • FC9528‏ - FC9533
        • FC9540
        • FC9541
        PowerPro
        • FC8760‏ - FC8767
        • FC8769
        • FC8770
        PowerPro Expert
        • FC9712‏ - FC9714
        • FC9720‏ - FC9725
        • FC9728
        • FC9732‏ - FC9735
        • FC9729
        • FC9741‏ - FC9746
        PowerPro Ultimate
        • FC9911‏ - FC9912
        • FC9919‏ - FC9934
        Marathon
        FC9200‏ - FC9225
        Aqua Action
        FC8950‏ - FC8952

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها

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