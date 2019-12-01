FC8010/02
حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive*
تتوافق حزمة استبدال فلاتر Allergy H13 مع مجموعة أجهزة PowerPro Compact وPowerPro Active وPowerPro City من Philips*. تتضمّن الحزمة فلاتر العادم والمحرك. يوصى باستبدال الفلاتر مرة كل سنة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتضمن الحزمة فلتر محرك واحد قابل للغسل، ما يضمن مستويات تنقية عالية ويمنع جسيمات الغبار من الوصول إلى المحرك وإتلافه. يمكن غسل الفلتر ويوصى باستبداله مرة كل سنة.
تحتوي الحزمة على فلتر واحد لمدخل المحرك (اسفنجي مؤلف من طبقتين) لتوفير حماية إضافية للمحرك، ويجب وضعه بالقرب من فلتر المحرك القابل للغسل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل الفلتر ويوصى باستبداله مرة كل سنة.
تحتوي الحزمة على فلتر واحد للعادم. يلتقط الفلتر حتى أصغر جسيمات الغبار قبل أن يتم إخراج الهواء مجددًا إلى الغرفة. وتسمح هذه العملية بالحصول على هواء نظيف وخالٍ من الغبار في منزلك. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.
المواصفات العامة
التوافق
بلد المنشأ
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