    أداة الكي البخارية Azur من السلسلة 8000 مكواة بخارية

    DST8021/36

    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    عملية كيّ سهلة جدًا بفضل Azur السلسلة 8000 من Philips. يمكنك البدء بسرعة تامة مع قوة 300 واط لإحماء سريع ولأداء قوي. كذلك، تضمن تقنية OptimalTEMP التي نقدّمها عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ لراحة بال مطلقة.

    أداة الكي البخارية Azur من السلسلة 8000 مكواة بخارية

DST8021/36

    بدون إعدادات وبدون أي عناء

    • قوة 3000 واط
    • ضمان عدم التسبب بحرق الملابس
    • قاعدة مكواة SteamGlide Elite
    • بخار مستمر يبلغ 55 غ/دقيقة
    كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة بفضل خزان المياه سعة 300 مل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    إيقاف التشغيل التلقائي بعد 8 دقائق

    لراحة بالك، تقوم المكواة البخارية بإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد 8 دقائق.

    تعزيز بخار يبلغ 240 غ يتخلص حتى من أصعب التجاعيد

    تعزيز بخار يبلغ 240 غ للتخلص من أصعب التجاعيد في كل ملابسك.

    إعداد درجة حرارة مثالية لضمان عدم التسبب بحرق الملابس

    إعداد مثالي لكل الأقمشة القابلة للكيّ. لضمان عدم التسبب بحروق. بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن ألا تتسبب هذه المكواة بأي حروق للقماش القابل للكيّ، مع العلم أنك تستطيع استخدامها لكيّ كل ما تريده بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وبدون أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها.

    قاعدة المكواة SteamGlide Elite لأعلى مستوى من المتانة والانزلاق

    انزلاق سلس فوق التجاعيد بفضل قاعدة مكواة SteamGlide Elite الفائقة السلاسة واللطيفة على الملابس. وتتميز قاعدة المكواة SteamGlide Elite الفائقة السلاسة بمتانتها ومقاومتها للخدوش وسهولة الحفاظ على نظافتها.

    وظيفة تحرير الكلس بسرعة لأداء يدوم طويلاً

    تساعد وظيفة تحرير الكلس بسرعة على الحفاظ على أفضل أداء عن طريق إزالة الكلس أو الترسبات الكلسية المتراكمة.

    قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

    ابدأ عملية الكيّ على الفور مع قوة إضافية لوقت إحماء سريع.

    ما يصل إلى 55 غ/دقيقة من إخراج البخار القوي والمستمر

    مع إخراج بخار مستمر بمعدل 55 غ/دقيقة، يمكن الاستفادة من كل تمريرة على ملابسك للتخلص من التجاعيد بشكل أسرع.

    دفعات عمودية من البخار لكي الملابس المُعلّقة على الشماعة

    تتيح لك دفعات البخار العمودية كيّ ثيابك مباشرةً وهي على الشماعة وكيّ الستائر وهي مُعلّقة في مكانها. اضغط على زر البخار الكثيف لإطلاق دفعات من البخار عند الطلب.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      ميزة تحرير الكلس بسرعة

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      1,68  kg

    • التصميم

      اللون
      أرجواني

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      300  nm
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Elite باللون النحاسي الزهري
      منع التقطير
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      2,5  m
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد

      وصول إلى مناطق صعبة
      رأس مدبب

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      55  g/min
      الطاقة
      3000  W
      بخار عمودي
      نعم
      تقنية OptimalTEMP
      نعم
      طلقة بخار
      240 غ
      الوضع العمودي
      طلقات بخار عند الطلب

