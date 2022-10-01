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Azur 8000 Series

مكواة بخارية

DST8021/36
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • نتائج مثالية بلمح البصر نتائج مثالية بلمح البصر نتائج مثالية بلمح البصر
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    Azur 8000 Series مكواة بخارية

    DST8021/36
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    نتائج مثالية بلمح البصر

    عملية كيّ سهلة جدًا بفضل Azur 8000 Series من Philips. يمكنك البدء بسرعة تامة مع قوة 300 واط لإحماء سريع ولأداء قوي. كذلك، تضمن تقنية OptimalTEMP التي نقدّمها عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ لراحة بال مطلقة. إكتشف كلّ المميزات

    Azur 8000 Series مكواة بخارية

    نتائج مثالية بلمح البصر

    عملية كيّ سهلة جدًا بفضل Azur 8000 Series من Philips. يمكنك البدء بسرعة تامة مع قوة 300 واط لإحماء سريع ولأداء قوي. كذلك، تضمن تقنية OptimalTEMP التي نقدّمها عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ لراحة بال مطلقة. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج مثالية بلمح البصر

    عملية كيّ سهلة جدًا بفضل Azur 8000 Series من Philips. يمكنك البدء بسرعة تامة مع قوة 300 واط لإحماء سريع ولأداء قوي. كذلك، تضمن تقنية OptimalTEMP التي نقدّمها عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ لراحة بال مطلقة. إكتشف كلّ المميزات

    Azur 8000 Series مكواة بخارية

    نتائج مثالية بلمح البصر

    عملية كيّ سهلة جدًا بفضل Azur 8000 Series من Philips. يمكنك البدء بسرعة تامة مع قوة 300 واط لإحماء سريع ولأداء قوي. كذلك، تضمن تقنية OptimalTEMP التي نقدّمها عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ لراحة بال مطلقة. إكتشف كلّ المميزات

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      نتائج مثالية بلمح البصر

      بدون إعدادات وبدون أي عناء

      • قوة 3000 واط
      • ضمان عدم التسبب بحرق الملابس
      • قاعدة مكواة SteamGlide Elite
      • بخار مستمر يبلغ 55 غ/دقيقة
      ما يصل إلى 55 غ/دقيقة من إخراج البخار القوي والمستمر

      ما يصل إلى 55 غ/دقيقة من إخراج البخار القوي والمستمر

      مع إخراج بخار مستمر بمعدل 55 غ/دقيقة، يمكن الاستفادة من كل تمريرة على ملابسك للتخلص من التجاعيد بشكل أسرع.

      تعزيز بخار يبلغ 240 غ يتخلص حتى من أصعب التجاعيد

      تعزيز بخار يبلغ 240 غ يتخلص حتى من أصعب التجاعيد

      تعزيز بخار يبلغ 240 غ للتخلص من أصعب التجاعيد في كل ملابسك.

      قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

      قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

      ابدأ عملية الكيّ على الفور مع قوة إضافية لوقت إحماء سريع.

      بخار عمودي للأقمشة المعلقة

      بخار عمودي للأقمشة المعلقة

      تسمح لك وظيفة البخار العمودي أن تعيدي النضارة إلى ثيابك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الستائر وهي معلّقة. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

      إعداد درجة حرارة مثالية لضمان عدم التسبب بحرق الملابس

      إعداد درجة حرارة مثالية لضمان عدم التسبب بحرق الملابس

      إعداد مثالي لكل الأقمشة القابلة للكيّ. لضمان عدم التسبب بحروق. بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن ألا تتسبب هذه المكواة بأي حروق للقماش القابل للكيّ، مع العلم أنك تستطيع استخدامها لكيّ كل ما تريده بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وبدون أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها.

      قاعدة المكواة SteamGlide Elite لأعلى مستوى من المتانة والانزلاق

      قاعدة المكواة SteamGlide Elite لأعلى مستوى من المتانة والانزلاق

      انزلاق سلس فوق التجاعيد بفضل قاعدة مكواة SteamGlide Elite الفائقة السلاسة واللطيفة على الملابس. وتتميز قاعدة المكواة SteamGlide Elite الفائقة السلاسة بمتانتها ومقاومتها للخدوش وسهولة الحفاظ على نظافتها.

      كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة بفضل خزان المياه سعة 300 مل

      كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة بفضل خزان المياه سعة 300 مل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

      إيقاف التشغيل التلقائي بعد 8 دقائق

      إيقاف التشغيل التلقائي بعد 8 دقائق

      لراحة بالك، تقوم المكواة البخارية بإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد 8 دقائق.

      وظيفة تحرير الكلس بسرعة لأداء يدوم طويلاً

      وظيفة تحرير الكلس بسرعة لأداء يدوم طويلاً

      تساعد وظيفة تحرير الكلس بسرعة على الحفاظ على أفضل أداء عن طريق إزالة الكلس أو الترسبات الكلسية المتراكمة.

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        البخار المستمر
        55
        اللون
        أرجواني
        وزن المكواة
        1,68
        سعة خزان الماء
        300
        الطاقة
        3000
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide Elite باللون النحاسي الزهري
        منع التقطير
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.5
        بخار عمودي
        Yes
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        ميزة تحرير الكلس السريعة

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس مدبب

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        طلقة بخار
        240 غ

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