هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.
يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
3 منافذ USB لشحن 3 أجهزة في الوقت نفسه
3 منافذ USB لشحن 3 أجهزة في الوقت نفسه
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
المواصفات التقنية
الكرتونة الخارجية
الطول
40
سم
عدد العلب الخاصة بالمستهلك
36
الطول
15.7
بوصة
العرض
35
سم
الوزن الإجمالي
11
كلغ
الارتفاع
22.5
سم
GTIN
1 48 95229 13549 6
العرض
13.8
بوصة
الارتفاع
8.9
بوصة
الوزن الصافي
8.28
كلغ
الوزن الإجمالي
24.251
رطل
الوزن الصافي
18.254
رطل
وزن العلبة فارغة
2.72
كلغ
وزن العلبة فارغة
5.997
رطل
الكرتونة الداخلية
الطول
19
سم
عدد العلب الخاصة بالمستهلك
6
الطول
7.5
بوصة
العرض
10.7
سم
الارتفاع
20.5
سم
العرض
4.2
بوصة
الارتفاع
8.1
بوصة
الوزن الصافي
1.38
كلغ
الوزن الإجمالي
1.75
كلغ
الوزن الصافي
3.042
رطل
الوزن الإجمالي
3.858
رطل
وزن العلبة فارغة
0.37
كلغ
وزن العلبة فارغة
0.816
رطل
GTIN
2 48 95229 13549 3
التوافق
يعمل مع الأجهزة التالية
الأجهزة يتم شحنها بواسطة USB
الطاقة
قدرة البطارية
10000 مللي أمبير بالساعة 37 واط بالساعة
نوع البطارية
ليثيوم بوليمر
إدخال الطاقة
USB 5 فولت/2 أمبير
الإخراج
USB C 5 فولت/3 أمبير، USB A 1 و2: 5 فولت/2,1 أمبير