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تم إيقافه
DLK5527C/00
موزّع USB-C 3.1 ممتدّ إلى موزّع صغير بـ 4 منافذ
USB-C 3.1 متعدد الاستعمالات وممتدّ إلى موزّع بـ 4 منافذ: بما في ذلك ثلاثة منافذ USB-A 3.0 ومنفذ شحن عبر USB-C
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0.
يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0
يدعم نقل البيانات بسرعة فائقة بمعد 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0، توافق الإصدارات السابقة حتى USB 2.0،سرعة النقل تبلغ 480 ميجابت في الثانية.
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