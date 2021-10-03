توافق الإصدارات السابقة حتى USB 3.0

يدعم نقل البيانات بسرعة فائقة بمعد 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0، توافق الإصدارات السابقة حتى USB 2.0،سرعة النقل تبلغ 480 ميجابت في الثانية.