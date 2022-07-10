أداة تركيب مغنطيسية في السيارة

توفّر تجربة ضبط بمقدار 360 درجة بفضل تركيب كرة التوجيه القابلة للتعديل. يمكن تركيب الأداة في السيارة بأمان بفتحة مكيّف الهواء في السيارة. يوفّر السطح المغنطيسي تركيبًا آمنًا على هاتفك iPhone. (هاتف iPhone12 أو 13 مع تركيب مغنطيسي)