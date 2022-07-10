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أداة تركيب الهاتف

DLK3425NB/00

أداة تركيب مغنطيسية في السيارة

توفّر تجربة ضبط بمقدار 360 درجة بفضل تركيب كرة التوجيه القابلة للتعديل. يمكن تركيب الأداة في السيارة بأمان بفتحة مكيّف الهواء في السيارة. يوفّر السطح المغنطيسي تركيبًا آمنًا على هاتفك iPhone. (هاتف iPhone12 أو 13 مع تركيب مغنطيسي)

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لفتحة مكيّف الهواء

أداة تركيب مغنطيسية في السيارة

  • فتحات التهوية

  • شفط مغنطيسي

  • لسلسلات iPhone 12 و13

تدوير بنطاق 360 درجة لوصول سهل

تدور أداة التركيب هذه بنطاق 360 درجة، مما يسمح لك بوضع هاتفك عموديًا أو أفقيًا لإمكانية وصول فضلى ولرؤية سهلة في السيارة.

إرساء سريع وسهل

تأتي هذه العلبة مزوّدة بقسم سفلي قابل للفك يسمح لك بإرساء جهازك بسرعة وسهولة فيما يبقى محميًا في باقي العلبة.

تمكّن من التحدّث بدون استخدام اليدَين بفضل سماعة Bluetooth

تحمل أداة التركيب هذه هاتف iPhone في السيارة ويسمح لك بالتحدّث بدون استخدام اليدَين بفضل سماعة Bluetooth.

المواصفات التقنية

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