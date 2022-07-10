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DLK3425NB/00
أداة تركيب مغنطيسية في السيارة
توفّر تجربة ضبط بمقدار 360 درجة بفضل تركيب كرة التوجيه القابلة للتعديل. يمكن تركيب الأداة في السيارة بأمان بفتحة مكيّف الهواء في السيارة. يوفّر السطح المغنطيسي تركيبًا آمنًا على هاتفك iPhone. (هاتف iPhone12 أو 13 مع تركيب مغنطيسي)
فتحات التهوية
شفط مغنطيسي
لسلسلات iPhone 12 و13
تدور أداة التركيب هذه بنطاق 360 درجة، مما يسمح لك بوضع هاتفك عموديًا أو أفقيًا لإمكانية وصول فضلى ولرؤية سهلة في السيارة.
تأتي هذه العلبة مزوّدة بقسم سفلي قابل للفك يسمح لك بإرساء جهازك بسرعة وسهولة فيما يبقى محميًا في باقي العلبة.
تحمل أداة التركيب هذه هاتف iPhone في السيارة ويسمح لك بالتحدّث بدون استخدام اليدَين بفضل سماعة Bluetooth.
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