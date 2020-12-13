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كبل 3 في 1: Lightning وUSB-C وMicro USB

DLC5204T/00

كبل مضفور فاخر 3 في 1.

موصلات جهاز USB صغير وUSB-C وLightning في كبل واحد. لن تحتاج إلا إلى هذا الكبل لشحن كل أجهزتك المحمولة.

عرض جميع المزايا

كبل مضفور فاخر 3 في 1.

  • المزامنة والشحن

  • 1,2 م / 4 أقدام

  • كبل مضفور أسود

موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة

موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C

يعمل مع شواحن الحائط أو السيارة USB التي تستخدمها حاليًا

يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.

كبل 3 في 1: Lightning وUSB-C وUSB صغير

كبل 3 في 1: كبل مع 3 توصيلات: Lightning وUSB-C، وكبل التحويل من Micro USB إلى USB-A. هذا الكبل مخصص لتلبية كل احتياجات ملحقات أجهزتك المحمولة.

المواصفات التقنية

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