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تحويل من USB-C إلى USB-C

DLC3531CW/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C
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    تحويل من USB-C إلى USB-C

    DLC3531CW/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات

    تحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات

    كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات

    تحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات

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      • المزامنة والشحن
      • متر واحد
      • باللون الأبيض

      يدعم نقل البيانات بواسطة USB 2.0

      يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0

      موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة

      موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C

      كبل بتصميم مرن ومتين

      كبل بتصميم مغلّف بمواد بلاستيكية لزيادة المتانة والصلابة.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        متوافق مع
        • هواتف جوالة
        • أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

      • مواصفات الكبل

        الطول
        3 أقدام
        الطول
        1  أمتار
        معدل نقل البيانات
        480 ميجابت في الثانية
        إصدار USB
        2.0

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        أسود
        المواد
        مغلف بمادة PVC

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        صندوق
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 14360 9

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2
        GTIN
        ‎1 48 95229 14360 6

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1
        GTIN
        ‎2 48 95229 14360 3

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        100  سم

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