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تم إيقافه
DIS597/01
أسنان أكثر بياضًا في الليل
استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom NiteWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وخلال الليل، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة.
6 محاقن
18 استعمالاً
في مستويات تكثيف مختلفة
يسمح لك Zoom NiteWhite بتبييض أسنانك عندما يكون ذلك ملائمًا لك. ما عليك سوى وضع القوالب من ساعة إلى ساعتين في اليوم أو طيلة الليل، وذلك وفقًا للصيغة التي يوصي بها طبيب الأسنان. وليس عليك القلق إذا نسيت استخدام القالب ليوم واحد، إذ أنه بإمكانك بدء برنامج التبييض وإيقافه بما يتناسب ووقتك.
Zoom NiteWhite من Philips هو مبيّض أسنان يمكن استخدامه في المنزل، وهو يجمع ما بين: خلق ابتسامة متألقة، جعل الأسنان ناعمة ولامعة وإدارة الحساسية. وهذا يعني أن ابتسامتك تصبح صحية أكثر بينما يتم تبيضها من خلال تقوية ميناء الأسنان، ما يجعلها أكثر نعومة وبريقًا عند انتهاء العلاج.
بفضل Zoom NiteWhite من Philips، يمكن لابتسامتك المشرقة أن تصبح أكثر بياضًا بسرعة ملحوظة، مع الحصول على أفضل النتائج خلال أسبوع أو أسبوعين فقط.
المراجعات
قد لا تتوفر في كل البلدان.