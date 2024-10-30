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  • التحكم الذكي عن بُعد
  • التحكم الذكي عن بُعد
  • التحكم الذكي عن بُعد
  • التحكم الذكي عن بُعد
  • التحكم الذكي عن بُعد
  • التحكم الذكي عن بُعد
  • التحكم الذكي عن بُعد
  • التحكم الذكي عن بُعد
  • التحكم الذكي عن بُعد
  • التحكم الذكي عن بُعد

6000 seriesالقفل الذكي للباب بالعتلة

DDL610LKAKB/00

التحكم الذكي عن بُعد

استمتع بعالم التحكم الذكي عن بُعد بالوقت الحقيقي مع DDL610-5HBS من Philips! ما عليك سوى أن توصله ببوابة وتقوم بمزامنته مع هاتفك! وستكون جاهزًا تمامًا لإلغاء القفل ومراقبة سجلات الوصول والتنبيهات عن بُعد ومن أي مكان.

عرض جميع المزايا

تفاعل متعدد الاستعمالات، الأمان عبر الإنترنت

التحكم الذكي عن بُعد

  • التعامل مع البوابة*

  • فتح قفل الوصول عن بُعد

  • كتم الصوت بواسطة الزر "0"

  • منع اختراق المنزل عن طريق ثقب الباب

  • حاصل على اعتماد IP65

ابقَ على اطلاع على باب المنزل في أي وقت

ابقَ على اطلاع على باب المنزل في أي وقت

بعد الربط بالبوابة، يتيح لك DDL610-5HBS مراقبة حالة قفل الباب من دون عناء والوصول إلى سجلات فتح القفل وسجلات جرس الباب وعرض سجلات التنبيه عبر تطبيق الهاتف المحمول من دون قيود على المسافة.

الوصول الفوري إلى الباب بضغطة واحدة

الوصول الفوري إلى الباب بضغطة واحدة

قم بتوصيل الجهاز بالبوابة ثم اضغط على زر فتح القفل في التطبيق للوصول إلى DDL610-5HBS عن بُعد. تمتع براحة فتح الباب بضغطة واحدة، سواء أكنت في المنزل أم بعيدًا عنه.

الدخول السلس للزوار

الدخول السلس للزوار

بعد توصيل جهاز DDL610-5HBS بالبوابة، استخدم تطبيق الهاتف لإنشاء رموز PIN المؤقتة ومشاركتها عن بُعد*. اختر من بين الرموز المتوفرة التي تُستخدم مرة واحدة* الصالحة لمدة 6 ساعات، أو الرموز المتكررة أو الرموز محدودة المدة* المصممة لاستيعاب مختلف الزوار بسهولة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. البوابة: ملحق مضمّن، يتصل DDL610-5HBS بالشبكة عبر البوابة لتحكم عن بُعد.

  2. رموز PIN المؤقتة: يُشار إلى الرموز التي تُستخدم مرة واحدة والمتكررة ومحدودة المدة بشكل جماعي باسم "رموز PIN المؤقتة".

  3. الرموز التي تُستخدم مرة واحدة: يمكن إنشاء ما لا يزيد على 10 رموز فريدة محددة المدة خلال ساعة واحدة.

  4. الرموز المتكررة: الرموز التي يمكن إعادة استخدامها في أوقات محددة كل أسبوع.

  5. الرموز محدودة المدة: تم تعيين الرموز لتكون صالحة لمدة زمنية محددة.

  6. 0.5 ثانية: مأخوذة من بيانات تقرير الاختبار الداخلي.

  7. 10 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، قد تختلف المدة الفعلية بناءً على مدى تكرار الاستخدام.

  8. النطاق الآخر: إذا كان سُمك الباب خارج هذه النطاقات، فيُرجى الرجوع إلى مراكز رعاية المستهلك المعتمدة للقفل الذكي من Philips أو الوكلاء المعنيين غير المتصلين بالإنترنت.

  9. قد تختلف لوحة المفاتيح الرقمية الموضحة في صور المنتج عن شاشة العرض الفعلي. يُرجى الرجوع إلى مظهر لوحة المفاتيح الرقمية في أثناء الاستخدام الفعلي.