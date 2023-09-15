تم اختبار هذا الجهاز بدقة من أجل المتانة والجودة.

عند اختيار Philips، ستختار علامة تجارية موثوق بها تتمتع بأكثر من 80 عامًا من الخبرة والابتكار في مجال العناية بالهواء. يخضع جهاز التدفئة العمودي من السيراميك لدينا لأكثر من 122 اختبارًا إلزاميًا للتأكد من أنه يوفر لك راحة موثوق بها وطويلة الأمد، اليوم وغدًا.