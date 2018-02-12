عملية تشذيب متساوية بدون مجهود وبدقة مثالية

تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بشفرات معدنية تتيح لك الحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام، أو على لحية قصيرة، أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المشط المضمّن والجديد إلى رفع الشعيرات للحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات