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  • صوت كبير بتصميم صغير بحجم اليد صوت كبير بتصميم صغير بحجم اليد صوت كبير بتصميم صغير بحجم اليد

    سماعة محمولة لاسلكية

    BT50B/00

    صوت كبير بتصميم صغير بحجم اليد

    استمتع بتشغيل الموسيقى لاسلكيًا بواسطة مكبر صوت صغير ومستدير ويسهل حمله. وتساعدك الألوان الزاهية باختيار لون يناسب أسلوبك، أما البطارية المضمّنة والقابلة لإعادة الشحن فتسمح بتشغيل الموسيقى بشكل متواصل أينما كنت.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة محمولة لاسلكية

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    صوت كبير بتصميم صغير بحجم اليد

    • Bluetooth®‎
    • بطارية قابلة لإعادة الشحن
    • 2 واط
    دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

    دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

    يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

    وظيفة منع الاقتطاع لموسيقى عالية وخالية من التشويش

    وظيفة منع الاقتطاع لموسيقى عالية وخالية من التشويش

    تتيح لك وظيفة منع الاقتطاع تشغيل الموسيقى بصوت أعلى مع المحافظة على مستوى جودة عالية، حتى عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا. وهي تقبل بنطاق من إشارات الإدخال يتراوح بين 300 مللي فولت و1000 مللي فولت، كما تحمي مكبرات الصوت من الضرر المتأتي عن التشويش. تقوم هذه الوظيفة المضمّنة برصد الإشارات الموسيقية عندما تمرّ عبر مضخم الصوت والمحافظة على الذروات داخل نطاق المضخم، مما يؤدي إلى منع تشويه الصوت الناجم عن الاقتطاع من دون التأثير على جهارة الصوت. تنخفض قدرة مكبر الصوت المحمول على إنتاج ذروات موسيقية مع انخفاض مستوى طاقة البطارية، غير أن ميزة منع الاقتطاع تقلّل من الذروات الناجمة عن مستوى البطارية المنخفض، للحفاظ على موسيقى خالية من التشويش.

    بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

    بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

    قم بتشغيل الموسيقى بصوت عالٍ - في أي وقت وأي مكان. تسمح لك البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن بالاستمتاع بالموسيقى الخاصة بك من دون فوضى أسلاك الطاقة والبحث غير الملائم عن مأخذ طاقة. استمتع بموسيقى رائعة مع حرية التنقل الآن.

    منفذ إدخال الصوت لاتصال سهل بكل الأجهزة الإلكترونية تقريبًا

    منفذ إدخال الصوت لاتصال سهل بكل الأجهزة الإلكترونية تقريبًا

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      2 واط
      نظام الصوت
      أحادي

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أسود

    • مكبرات الصوت

      مشغّل السماعة
      1 x‏ 1,5 بوصات

    • إمكانية الاتصال

      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      نطاق Bluetooth
      نطاق الرؤية، 10 أمتار أو 30 قدماً
      منفذ إدخال الصوت (3.5 ملم)
      نعم
      شحن USB
      نعم

    • التوافق

      الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android
      مع الإصدار 2.1 من Android و2.1 من Bluetooth أو إصدار أحدث
      iPod touch
      الجيل الثالث أو ما يليه
      iPad
      • iPad 1
      • iPad 2
      • iPad الجديد
      • iPad mini
      • iPad بشاشة Retina
      iPhone
      • iPhone 3
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      • iPhone 5C
      • iPhone 5S
      جهاز آخر ممكّن لاستخدام تقنية Bluetooth
      نعم
      تعمل مع
      إصدار Bluetooth 4.0 أو إصدارات أقدم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم بوليمر (مضّمنة)
      فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
      6  ساعة (ساعات)

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • سلك USB لشحن الكمبيوتر الشخصي
      • كتيّب الضمانة العالمية
      • دليل التركيب السريع

    • الأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      6,1 x‏ 6,1 x‏ 7,6 سم
      الوزن مع التغليف
      0.2  كلغ
      أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
      8,1 x‏ 9,5 x‏ 14 سم
      وزن المنتج
      0.09  كلغ

    ما محتويات الصندوق؟

    صورة عن التغليف

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك USB لشحن الكمبيوتر الشخصي
    • كتيّب الضمانة العالمية
    • دليل التركيب السريع
    Badge-D2C

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