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  • عملية تشذيب دقيقة وسريعة لتسريح سهل عملية تشذيب دقيقة وسريعة لتسريح سهل عملية تشذيب دقيقة وسريعة لتسريح سهل

    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

    BT3222/13

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    عملية تشذيب دقيقة وسريعة لتسريح سهل

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده.

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    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

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    عملية تشذيب دقيقة وسريعة لتسريح سهل

    شفرات من التيتانيوم بميزة الشحذ الذاتي

    • إعدادات طول بدقة 0.5 مم
    • شفرات مطلية بالتيتانيوم
    • استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن لساعة
    • نظام الرفع والتشذيب
    تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

    تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

    تتميز آلة تشذيب اللحية من Philips المثالية للحية القصيرة بنظام الرفع والتشذيب الجديد: يرفع المشط الشعر ويوجّهه إلى مستوى الشفرات للحصول على عملية تشذيب متساوية.

    شفرات حادة للغاية للحصول على نتائج غاية في الدقة

    شفرات حادة للغاية للحصول على نتائج غاية في الدقة

    توفّر شفرات الفولاذ المطلية بالتيتانيوم والتي تتميز بميزة الشحن الذاتي والمصممة لتحافظ على الحدة والفعالية نفسيهما مثل اليوم الأول تشذيبًا يحمي البشرة المرة تلو الأخرى.

    بطارية تدوم لفترة أطول

    بطارية تدوم لفترة أطول

    تستخدم أداة تشذيب اللحية تقنية DuraPower للحد من الاحتكاك على الشفرات وحماية المحرك والمحافظة على استمرار عمل البطارية لمدة أطول بـ 4 مرات.

    شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

    شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

    تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.

    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    أداة تشذيب للحية فعالة تقص الشعر على الطول الذي ترغب فيه بالضبط. ما عليك سوى تدوير عجلة التكبير والتصغير على أحد إعدادات الطول العشرين التي تتراوح ما بين 0,5 و10 مم بزيادات قدرها 0,5 مم.

    استخدام لاسلكي لمدة تصل إلى 60 دقيقة

    استخدام لاسلكي لمدة تصل إلى 60 دقيقة

    لا تنشغل بتشابك أسلاك أداة تشذيب اللحية القصيرة – سيمنحك الشحن لساعة واحدة مدة عناية بالمظهر لا سلكيًا تصل إلى 60 دقيقة. أو يمكنك إبقاءها متصلة بمصدر الطاقة للحصول على تشذيب دون انقطاع.

    تشير الأضواء إلى أن مستوى شحن البطارية منخفض أو أنها فارغة أو ممتلئة أو قيد الشحن

    تشير الأضواء إلى أن مستوى شحن البطارية منخفض أو أنها فارغة أو ممتلئة أو قيد الشحن

    تسمح لك مؤشرات مستوى البطارية في أداة التشذيب هذه بمعرفة عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو عندما تكون البطارية فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة. بهذه الطريقة، يمكنك شحن أداة التشذيب في الوقت المحدد وبالكامل، بحيث لا تنفد طاقة البطارية أثناء التشذيب.

    الصيانة البسيطة

    الصيانة البسيطة

    افصل رأس أداة تشذيب اللحية من Philips واغسله تحت الحنفية لتنظيفه بسهولة. ثم جففه قبل أن تعيد تركيبه على الجهاز.

    مقابض يسهل الامساك بها

    مقابض يسهل الامساك بها

    آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.

    التخزين والتنقل

    التخزين والتنقل

    تفيد الحقيبة الصغيرة للسفر المضمّنة في إبقاء كل الأدوات في مكان واحد أثناء ملازمة المنزل أو الذهاب إلى النادي الرياضي أو أثناء التنقل.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      عدد إعدادات الطول
      20 إعداد طول مضمّن

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      المشط
      نظام الرفع والتشذيب
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للتخزين

    • الطاقة

      نوع البطارية
      NiMH
      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      تقنية DuraPower
      بطارية تدوم لفترة أطول بـ 4 مرات
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة ساعة
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح سهل الاستخدام

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      لا حاجة إلى زيوت
      نعم

    • نظام قص

      عرض رأس التشذيب
      32  ملليمترًا
      عنصر القص
      شفرات من التيتانيوم
      مجموعة من إعدادات الطول
      0,5 حتى 10 مم
      الدقة (حجم التدرجات)
      0,5 مم
      أسنان مانعة للخدش
      لمزيد من الراحة

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      ملحقات قابلة للتشطيف
      عجلة التكبير والتصغير
      إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
      شاشة العرض
      • مؤشر انخفاض البطارية
      • مؤشر نفاذ البطارية
      • مؤشر الشحن
      • مؤشر امتلاء البطارية
      العملية
      للاستخدام السلكي واللاسلكي

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