BT1214/15
أداء متين ومتّسق
تم تصميم أداة تشذيب اللحية هذه لإمكانية شحنها بواسطة كبل USB. فيتم شحنها بالكامل في غضون 8 ساعات لتشغيلها لمدة تصل إلى 60 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي، للاستمتاع بتجربة تشذيب من دون عناء، تمامًا مثل الاستخدام الأول.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.
اشحن أداة التشذيب لـ 8 ساعات بواسطة كبل USB للحصول على 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي.
تأتي أداة تشذيب اللحية هذه مزوّدة بكبل USB لعملية شحن قابلة للتكيّف بصورة أكبر، عبر الكمبيوتر أو أي محوّل USB. المحوّل غير مضمّن (المحوّل الموصى به HQ80 من Philips).
يضيء الضوء الأخضر على المحوّل للإشارة إلى أن جهازك قيد الشحن.
تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.
يتوفر قفل السفر على زر التشغيل/إيقاف التشغيل وهو يمنع تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ.
افصل الرأس واستخدم الفرشاة المضمّنة لمسح الشعر المتساقط، والاستمتاع بعملية تنظيف جاف سهلة جدًا. لا حاجة إلى تزييت الجهاز.
آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.
يمكنك الاختيار من بين مشط للحية الخفيفة بطول 1 مم أو أي من أمشاط اللحية بطول 3 أو 5 أو 7 مم، للحصول على اللحية بالطول الذي تريده. كذلك، يمكنك إزالة المشط والاستمتاع بمظهر بدون لحية بدقة 0,5 مم.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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