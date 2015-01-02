BRT383/15
منطقة بيكيني بدون شعر أو بشعر أكثر أو أقل
يمكنك تشذيب الشعر أو حلاقته أو تصفيفه في المناطق الحساسة بعناية لطيفة. تم تصميم أداة التشذيب لمنطقة البيكيني الخاصة بنا ليكون استخدامها آمنًا وفعالاً ولتتجنبي تهيّج البشرة ونمو الشعر تحت الجلد.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حددي شكل منطقة البيكيني كما يحلو لك. ما عليك سوى استخدام رأس التشذيب الصغير للحصول على المظهر الذي تريدينه وتشذيب الشعر الذي يصل طوله إلى 0,5 مم.
إن رؤوس التشذيب المستديرة تصنع العجائب لتشذيب خط البيكيني بأمان وفعالية، بدون خدوش أو جروح.
جرّبي أطوالاً وأساليب مختلفة، واختاري ما بين 0,5 أو 3 أو 5 مم للحصول على منطقة بيكيني تم تشذيبها بشكل متساوٍ ومرتّب.
بعد التشذيب، اضغطي على رأس الحلاقة الدقيقة للحصول على مظهر أنعم.
يتيح لك المقبض المريح إمكانية الإمساك بالجهاز بشكل آمن ومريح ليمنحك تحكمًا كاملاً في روتين التسريح الخاص بك.
من السهل توضيب أداة التشذيب لمنطقة البيكيني هذه التي تبقى دائمًا جاهزةً للاستخدام. وبما أنها تعمل بالبطارية، يمكنك تشذيب أي منطقة بسهولة من دون أي أسلاك تعيقك.
رأس قابل للغسل لنظافة إضافية وتنظيف أسهل.
حقيبة مضمّنة لتخزين كل شيء في مكان واحد.
نظّفي أداة التشذيب بسرعة وحافظي على نظافتها بواسطة فرشاة التنظيف المضمّنة.
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