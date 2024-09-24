مناسب لمجموعة متنوعة من ألوان البشرة والشعر

تتطلب تقنية IPL تباينًا بين الأصباغ في لون الشعر ولون البشرة ومن ثَم تعمل بشكل طبيعي على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى درجات البشرة من الفاتحة إلى البنية المتوسطة. تحققي من المخطط لمعرفة ما إذا كان مناسبًا لكِ. يمكنكِ الاختيار من بين إعدادات شدة الضوء المتعددة وتخصيص علاجك حتى يكون مريحًا لكِ، حسب اختبار بشرتكِ.