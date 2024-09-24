العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز Series 8000 لإزالة الشعر بتقنية IPL
- ملحق ذكي للجسم
- ملحق ذكي للوجه
- ملحق ذكي للمناطق الدقيقة
- حقيبة صغيرة متكاملة لمستحضرات التجميل
- تطبيق Lumea IPL
BRI937/02
استمتعي ببشرة ناعمة مدة 12 شهرًا*
اكتشفي حل IPL لدينا للحصول على بشرة ناعمة تدوم طويلاً**. جهاز Lumea IPL بتقنية SenseIQ2.0 لدينا يرتقي بمستوى عملية إزالة الشعر المخصصةإكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يستخدم جهاز Lumea IPL الخاص بنا نبضات ضوء دافئ ولطيف لوضع الشعر في مرحلة الخمول، ومنع نموه من جديد لمدة تصل إلى 12 شهرًا***.
كل ما تحتاجين إليه هو 4 مرات استخدام فقط لتحقيق نتيجة تصل إلى 93% من تقليل الشعر في الساقين السفليتين****. استخدمي الجهاز مرة كل أسبوعين بعدد أربع جلسات، ثم وفِّري الوقت من خلال إعادة الاستخدام مرة واحدة شهريًا. هذا كل شيء، لا يستغرق الأمر أكثر من 11 دقيقة لتغطية كلتا الساقين السفليتين*****.
تتوفر لدينا تقنية SenseIQ2.0 التي تمنحك جلسة إزالة الشعر المخصصة لك. بفضل مجموعتنا المميزة من: أجهزة الاستشعار الذكية المحسَّنة التي تقيس لون بشرتكِ وتدعمكِ في اختيار الإعداد المناسب للاستخدام المريح، وثلاثة ملحقات مصممة لكل منحنى من منحنيات جسمكِ، فضلاً عن تطبيق Philips Lumea IPL.
ملحق الجسم منحنٍ إلى الداخل لملامسة البشرة على النحو الأمثل عند معالجة مناطق كبيرة مثل الساقين. ويأتي الملحق الدقيق مدببًا لضمان الاستخدام الدقيق والفعال على المناطق الحساسة وتحت الإبط. ويأتي الملحق الخاص بالوجه بتصميم صغير ومسطح ومزود بفلتر متكامل إضافي تم تصميمه للاستخدام اللطيف على الشفة العليا والذقن والفك ******.
تم تطوير Philips Lumea بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية لضمان الاستخدام الآمن*******، وتم اختباره مع أكثر من 3000 امرأة، وتم تأكيد تقديمه أداءً مثبتًا سريريًا وأنتِ تشعرين بالراحة في منزلكِ. تم اختياره بواسطة أكثر من 5.5 ملايين مستهلك حول العالم.
يأتي Philips Lumea IPL مزودًا بتطبيق مع خطوات إرشادية تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من تقنية IPL.
تتطلب تقنية IPL تباينًا بين الأصباغ في لون الشعر ولون البشرة ومن ثَم تعمل بشكل طبيعي على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى درجات البشرة من الفاتحة إلى البنية المتوسطة. تحققي من المخطط لمعرفة ما إذا كان مناسبًا لكِ. يمكنكِ الاختيار من بين إعدادات شدة الضوء المتعددة وتخصيص علاجك حتى يكون مريحًا لكِ، حسب اختبار بشرتكِ.
المواصفات الفنية. الملحقات
إعدادات قابلة للضبط والأمان
وضع الاستخدام
المواصفات الفنية
الخدمة
العناصر المضمنة
وقت الاستخدام
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