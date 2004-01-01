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    Satinelle Essential BRE255/00 Corded compact epilator

    BRE228/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle Essential BRE255/00 Corded compact epilator

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    مراجعة كل آلات إزالة الشعر للمرأة

    لغاية 4 أسابيع من النعومة

    لغاية 4 أسابيع من النعومة

    استمتعي ببشرة ناعمة تدوم طويلاً. يمكن لآلة إزالة الشعر أن تحرّرك من روتين إزالة الشعر لغاية 4 أسابيع.

    إزالة الشعر بالملقط بسهولة

    إزالة الشعر بالملقط بسهولة

    استمتعي بسهولة وسلاسة إزالة الشعر في المنزل مع آلة إزالة الشعر الرائعة هذه، فهي تلتقط الشعر القصير مثل الشمع من دون تكبّد عناء زيارة صالون التجميل أو تخليف أي فوضى في المنزل. ونحن نعني ذلك بكل جدية.

    نعومة تدوم طويلاً

    نعومة تدوم طويلاً

    تم تصميم آلة إزالة الشعر هذه بحيث يكون لها أدنى أثر على البيئة، إذ يتم شراؤها مرة واحدة مع علبة من الورق ومن دون بطاريات ومع مقبض مصنوع 50% من المواد المعاد تدويرها.

    بداية مثالية

    بداية مثالية

    تبدأ النعومة هنا. قومي بتوصيل الجهاز وإزالة الشعر وانطلقي. يمكنك إنجاز هذه المهمة في أقل من 10 دقائق على كلا الساقين.

    إزالة الشعر أينما ومتى تريدين

    إزالة الشعر أينما ومتى تريدين

    تم تزويد أداة إزالة الشعر الصغيرة بمقبض مقاوم للانزلاق، ما يجعلها سهلة الاستخدام وجذابة على المستوى البصري، ومناسبة إما للتخزين أو لأخذها أثناء السفر.

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