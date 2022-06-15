العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- رأس الفرشاة Philips One من Sonicare
BH1022/01
ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One
رؤوس فرشاة قابلة للاستبدال وسهلة التبديل لفرشاة One الكهربائية الجديدة. للحفاظ على فرشاة أسنانك بحالة جديدة، غيّر الرأس كل 90 يومًا. ما هو لون فرشاتك المفضّل؟إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظّف أسنانك بواسطة One لمدة 90 يومًا باستخدام بطارية واحدة من نوع AAA. استمتع بابتسامة أكثر بياضًا وسطوعًا لمدة ثلاثة أشهر.
اعتبر فرشاة One بمثابة إصدار كهربائي من فرشاة أسنانك اليدوية. تقوم الاهتزازات الدقيقة والشعيرات المحدّدة بتنظيف أسنانك وتلميعها بلطف بلمسة زر.
اختر اللون الذي يتماشى مع أسلوبك، من لون ميامي إلى الأسود الليلي، والمانغو إلى الأخضر النعناعي. يمكنك المزج والمطابقة بين رأس الفرشاة والمقبض، للحصول على مزيج اللون الخاص بك.
يجب أن تكون صيانة فرشاة أسنانك سهلة. اشترك لتوصيل رؤوس الفرشاة البديلة وبطارية جديد تلقائيًا إلى منزلك كل 90 يومًا. لا تقلق، استمتع بأسنانك الرائعة.
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
التوافق
العناصر المضمنة
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