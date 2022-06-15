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  • ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

    Philips One by Sonicare رأس الفرشاة

    BH1022/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

    رؤوس فرشاة قابلة للاستبدال وسهلة التبديل لفرشاة One الكهربائية الجديدة. للحفاظ على فرشاة أسنانك بحالة جديدة، غيّر الرأس كل 90 يومًا. ما هو لون فرشاتك المفضّل؟

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    متوفر في:

    Philips One by Sonicare رأس الفرشاة

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    ارتقِ بعملية تنظيف أسنانك مع One

    • رأسا فرشاة لفرشاة One
    • فرشاة One لتنظيف أفضل
    • فرشاة One بألوان متعددة
    نظّف أسنانك بالفرشاة لمدة 90 يومًا باستخدام بطارية واحدة

    نظّف أسنانك بالفرشاة لمدة 90 يومًا باستخدام بطارية واحدة

    نظّف أسنانك بواسطة One لمدة 90 يومًا باستخدام بطارية واحدة من نوع AAA. استمتع بابتسامة أكثر بياضًا وسطوعًا لمدة ثلاثة أشهر.

    اهتزازات رائعة

    اهتزازات رائعة

    اعتبر فرشاة One بمثابة إصدار كهربائي من فرشاة أسنانك اليدوية. تقوم الاهتزازات الدقيقة والشعيرات المحدّدة بتنظيف أسنانك وتلميعها بلطف بلمسة زر.

    لون لكل أسلوب

    لون لكل أسلوب

    اختر اللون الذي يتماشى مع أسلوبك، من لون ميامي إلى الأسود الليلي، والمانغو إلى الأخضر النعناعي. يمكنك المزج والمطابقة بين رأس الفرشاة والمقبض، للحصول على مزيج اللون الخاص بك.

    اشتراك لفرشاة One للحفاظ على فرشاة أسنانك جديدة

    اشتراك لفرشاة One للحفاظ على فرشاة أسنانك جديدة

    يجب أن تكون صيانة فرشاة أسنانك سهلة. اشترك لتوصيل رؤوس الفرشاة البديلة وبطارية جديد تلقائيًا إلى منزلك كل 90 يومًا. لا تقلق، استمتع بأسنانك الرائعة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      حتى 90 يومًا

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      ميامي

    • التوافق

      التوافق مع رأس الفرشاة
      • متوافقة فقط مع
      • مقابض One من Philips

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      رأسا فرشاة Philips One

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • رأس الفرشاة Philips One من Sonicare
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