مصطلحات البحث

AR
EN
  • حلاقة سلسة وسهلة للجسم حلاقة سلسة وسهلة للجسم حلاقة سلسة وسهلة للجسم

    Body Groomer 3000 Series مع نظام حلاقة بحماية ثلاثية

    BG3480/15

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    حلاقة سلسة وسهلة للجسم

    للاستمتاع بحلاقة سهلة للجسم وراحة فائقة للبشرة. يضمن نظام الحلاقة بحماية ثلاثية حلاقة دقيقة وناعمة حتى في المناطق الحساسة بينما يوفر المشط الملحق بمقاس 2 أو 3 مم مظهرًا جميلاً وأنيقًا.

    إكتشف كلّ المميزات

    Body Groomer 3000 Series مع نظام حلاقة بحماية ثلاثية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات التشذيب والحلاقة

    حلاقة سلسة وسهلة للجسم

    لنتائج دقيقة ومريحة في آنٍ واحد

    • نظام حلاقة بحماية ثلاثية
    • نتائج دقيقة على البشرة
    • أمشاط تشذب في أي اتجاه
    • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%
    تقنية قص حاصلة على براءة اختراع لتكون لطيفة على البشرة

    تقنية قص حاصلة على براءة اختراع لتكون لطيفة على البشرة

    يتميز نظام الحلاقة بحماية ثلاثية برؤوس لؤلؤية لراحة فائقة للبشرة، وفتحات ماسية الشكل لتقشير البشرة بسهولة، فيما يقلل الواقي من تهيج الجلد بشكل ملحوظ.

    حلاقة ناعمة ودقيقة حتى 0,2 مم

    حلاقة ناعمة ودقيقة حتى 0,2 مم

    مع حلاقة حتى 0,2 مم، تمنحك تقنية القص الخاصة بنا تجربة حلاقة دقيقة تحتاجها. تتميز برقاقة حلاقة ماسية الشكل تعمل بسلاسة لضمان لمسة نهائية ناعمة ومتساوية، ما يمنح بشرتك شعورًا بالنعومة والانتعاش.

    أمشاط قابلة للتثبيت لتشذيب الشعر في أي اتجاه.

    أمشاط قابلة للتثبيت لتشذيب الشعر في أي اتجاه.

    توفر أمشاط ثنائية الاتجاه أطوال قابلة للتخصيص من 2 أو 3 مم لتناسب ذوقك، وتشذب في أي اتجاه لضمان حلاقة سلسة وفعالة في كل أنحاء الجسم، حتى في المناطق الحساسة.

    مقاومة للماء بنسبة 100% لتصفيف شعر مريح، سواءً أكانت جافة أم مبللة.

    مقاومة للماء بنسبة 100% لتصفيف شعر مريح، سواءً أكانت جافة أم مبللة.

    بفضل إمكانية استخدامها أثناء الاستحمام 100%، يمكنك استخدام أداة تشذيب الجسم سواء أكانت رطبة أو جافة لتجربة مريحة وسهلة في كل مرة. كما أنها سهلة التنظيف.

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 80 دقيقة من التشغيل، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.

    كن على اطلاع دائم بكل عملية حلاقة وتشذيب

    كن على اطلاع دائم بكل عملية حلاقة وتشذيب

    يُبقيك مؤشر مستوى البطارية على اطلاع دائم بحالة بطاريتك، سواء أكانت منخفضة أم فارغة أم مشحونة بالكامل أم لا تزال قيد الشحن، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة التشذيب التالية.

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    يجعل مقبضنا المريح الجهاز سهل الحمل والاستخدام، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الملاءمة
      • فرشاة التنظيف
      • كبل USB-A (المحول غير مضمّن)

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم
      جاري الشحن
      • 8 ساعات
      • شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      وقت التشغيل
      80 دقائق
      حالة البطارية
      مؤشر الشحن
      الاستخدام
      استخدام لاسلكي

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح
      اللمسات النهائية
      رمادي متوسط

    • الخدمة

      الضمان
      لغاية 5 سنوات*

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      ما من حاجة إلى زيت للشفرات
      المقاومة للمياه
      رطب وجاف

    • الملخّص

      منطقة الجسم
      الجسم
      الحل
      تقصير الشعر والحلاقة

    • أدوات التصفيف

      نظام الحلاقة
      نظام حلاقة بحماية ثلاثية

    • الأمشاط

      الجسم
      • 2 مم
      • 3 مم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.