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لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة
تم تصميم آلة الحلاقة Series 1000 خصيصًا للجسم بعكس الأدوات اليدوية أو الكهربائية الأخرى المصممة للوجه. تأتي هذه الآلة مزوّدة بنظام حماية للبشرة فريد من نوعه وتتمتع بتصميم صغير، لتكون مثالية للاستخدام على المناطق الحساسة الأصغر أو أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة
تم تصميم آلة الحلاقة Series 1000 خصيصًا للجسم بعكس الأدوات اليدوية أو الكهربائية الأخرى المصممة للوجه. تأتي هذه الآلة مزوّدة بنظام حماية للبشرة فريد من نوعه وتتمتع بتصميم صغير، لتكون مثالية للاستخدام على المناطق الحساسة الأصغر أو أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات
لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة
تم تصميم آلة الحلاقة Series 1000 خصيصًا للجسم بعكس الأدوات اليدوية أو الكهربائية الأخرى المصممة للوجه. تأتي هذه الآلة مزوّدة بنظام حماية للبشرة فريد من نوعه وتتمتع بتصميم صغير، لتكون مثالية للاستخدام على المناطق الحساسة الأصغر أو أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة
تم تصميم آلة الحلاقة Series 1000 خصيصًا للجسم بعكس الأدوات اليدوية أو الكهربائية الأخرى المصممة للوجه. تأتي هذه الآلة مزوّدة بنظام حماية للبشرة فريد من نوعه وتتمتع بتصميم صغير، لتكون مثالية للاستخدام على المناطق الحساسة الأصغر أو أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات
يحمي نظام حماية البشرة الفريد حتى أكثر المناطق حساسيةً في جسمك، مما يسمح لك بتشذيب الشعر بسهولة بدقة تصل إلى 0,5 مم من دون أن تلامس بشرتك الحافة الحادة من الشفرة مباشرة.
تم تصميم هذه الأداة بشكل فريد عبر تزويدها بأداة تشذيب ثنائية الاتجاه ومشط بدقة 3 مم، مما يسمح بالتقاط الشعيرات وقصها حتى عندما تنمو باتجاهات مختلفة. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأسمك، فنوصي بالتشذيب مسبقًا بواسطة المشط.
يمكن استخدام أداة التشذيب الصغيرة هذه والمزودة ببطارية من نوع AA في أي مكان وفي كل الأوقات. تمكّنك بطارية واحدة من استخدام الأداة لمدة تصل إلى شهرين، إنما قد يختلف وقت التشغيل بحسب نوع الشعيرات ووتيرة تكرار عملية الاعتناء بالجسم ونظافته. للحصول على أعلى مستوى من الأداء، لا تستخدم سوى بطاريات Alkaline AA العالية الجودة من Philips.
إن آلة العناية بنظافة الجسم هذه مقاومة للمياه بنسبة 100% ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام لتتمكن من غسلها ببساطة عند الانتهاء. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعيرات الجافة قبل الاستحمام.
تم تصميم المقبض المطاطي لضمان إمكانية إمساكه بإحكام حتى عندما يكون رطبًا، وذلك لتحكم أفضل أثناء الاستخدام قبل الاستحمام أو خلاله.
استخدم سلك الاستحمام لتثبيت أداة العناية بنظافة الجسم في المكان الذي يناسبك. وبذلك، ستتمكن من الوصول إليها بسهولة تامة وتكون دائمًا جاهزة للاستخدام مهما كانت المناسبة.
تم تصميم كل منتجات الاعتناء بالجسم ونظافته التي نقدمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين، كما أنها لا تحتاج أبدًا إلى التزييت.
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