هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
يضيف تصميم الحافة الرفيع شكلاً أنيقاً على الشاشة العامة لتتناسب مع أي بيئة تحيط بها بشكل أنيق. بالإضافة إلى ذلك، يجعل هذا التصميم الشاشة مثالية لمصفوفة حائط الشاشات المتراصفة.
سواء أكنت تركّب حائط شاشات في إعداد بحجم 3x3 أم 2x4 أم 5x5، فأنت تريد أداء الألوان في كل صورة أن يكون متّسقًا في كل شاشة مستخدمة. لذلك، تتم معايرة كل شاشة بطريقة خاص في الشركة المصنّعة، لتتوافق مع أعلى معايير حائط الشاشات المتطور.
يتم ضبط إعدادات الشاشة بحيث تتناسب مع الضوء المحيط بدون تدخّل المستخدم.
تحتوي الشاشة العامة هذه على أداة استشعار لدرجات الحرارة لمراقبة الحالة الصحية الداخلية. في حال تجاوزت درجة الحرارة الداخلية الحد المعيّن مسبقًا، سيتم تشغيل مروحتين داخليتين بشكل تلقائي لتبريد حرارة الشاشة حتى تصل إلى الحالة الطبيعية.
قد يؤدي استمرار ظهور صور ثابتة على الشاشة لفترات وقت طويلة إلى ظهور تأثير "الصورة الخفية" أو التصاق الصورة على شاشات LCD. وعلى الرغم من أن التصاق الصور على شاشات LCD ليس دائمًا، فقد ترغب في منع حدوث هذا الأمر، خاصة في المواقع التي يظهر فيها المحتوى على مدار اليوم والأسبوع.
تسمح الإدارة عن بعد للمستخدم بالتحكّم بالشاشات وضبطها عن بعد من خلال بروتوكول RS232. وباستخدام أوامر التحكم في إلكترونيات المستهلك (CEC)، ستتمكن من التحكّم بالكامل بكل الشاشات ضمن شبكة اللافتات الإعلانية في أي وقت.
تمكّن ميزة التكبير/التصغير الداخلية التطبيق السهل لمصفوفة حائط الشاشات، من دون الحاجة إلى معدات خارجية باهظة الثمن. وكونها قادرة على استخدام تكوينات متعددة ومختلفة، بات من السهل جدًا إنشاء حائط شاشات مذهل.
تعدّ أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاحترافية جزءاً من معظم عمليات تركيب اللافتات الإعلانية العامة. وهي غالباً ما تزيد العمق الإجمالي للشاشة وتسبّب الكثير من الفوضى بفعل تراكم الكابلات. لذلك، صممنا هذه الشاشة مع ميزة الإدخال الذكي في الغلاف الخلفي، مما يُعتبر مثالياً لاستخدام كمبيوتر شخصي احترافي صغير الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر نظام إدارة الكابلات حلاً ممتازاً للحفاظ على ترتيب الكابلات ولمنحها مظهرًا احترافيًا.
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