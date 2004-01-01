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BDL4675XU/00

BDL4675XU/00
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    BDL4675XU/00

    BDL4675XU/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    BDL4675XU/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    BDL4675XU/00

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      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

      تصميم إطار رفيع لتوفير مظهر أنيق

      يضيف تصميم الحافة الرفيع شكلاً أنيقاً على الشاشة العامة لتتناسب مع أي بيئة تحيط بها بشكل أنيق. بالإضافة إلى ذلك، يجعل هذا التصميم الشاشة مثالية لمصفوفة حائط الشاشات المتراصفة.

      معايرة متقدمة للألوان في الشركة المصنّعة

      سواء أكنت تركّب حائط شاشات في إعداد بحجم 3x3 أم 2x4 أم 5x5، فأنت تريد أداء الألوان في كل صورة أن يكون متّسقًا في كل شاشة مستخدمة. لذلك، تتم معايرة كل شاشة بطريقة خاص في الشركة المصنّعة، لتتوافق مع أعلى معايير حائط الشاشات المتطور.

      يتم ضبط السطوع تلقائيًا بحيث يتناسب مع الظروف المحيطة

      يتم ضبط إعدادات الشاشة بحيث تتناسب مع الضوء المحيط بدون تدخّل المستخدم.

      تقيس أداة استشعار درجات الحرارة الحالة الصحية

      تحتوي الشاشة العامة هذه على أداة استشعار لدرجات الحرارة لمراقبة الحالة الصحية الداخلية. في حال تجاوزت درجة الحرارة الداخلية الحد المعيّن مسبقًا، سيتم تشغيل مروحتين داخليتين بشكل تلقائي لتبريد حرارة الشاشة حتى تصل إلى الحالة الطبيعية.

      وظيفة متقدمة لمنع التصاق الصورة

      قد يؤدي استمرار ظهور صور ثابتة على الشاشة لفترات وقت طويلة إلى ظهور تأثير "الصورة الخفية" أو التصاق الصورة على شاشات LCD. وعلى الرغم من أن التصاق الصور على شاشات LCD ليس دائمًا، فقد ترغب في منع حدوث هذا الأمر، خاصة في المواقع التي يظهر فيها المحتوى على مدار اليوم والأسبوع.

      إدارة وتكوين عن بعد عبر RS232

      تسمح الإدارة عن بعد للمستخدم بالتحكّم بالشاشات وضبطها عن بعد من خلال بروتوكول RS232. وباستخدام أوامر التحكم في إلكترونيات المستهلك (CEC)، ستتمكن من التحكّم بالكامل بكل الشاشات ضمن شبكة اللافتات الإعلانية في أي وقت.

      تدعم ميزة التكبير/التصغير المحسّنة تطبيقات المصفوفة المتجانبة

      تمكّن ميزة التكبير/التصغير الداخلية التطبيق السهل لمصفوفة حائط الشاشات، من دون الحاجة إلى معدات خارجية باهظة الثمن. وكونها قادرة على استخدام تكوينات متعددة ومختلفة، بات من السهل جدًا إنشاء حائط شاشات مذهل.

      الإدخال الذكي في الغطاء الخلفي لوضع كمبيوتر شخصي صغير

      تعدّ أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاحترافية جزءاً من معظم عمليات تركيب اللافتات الإعلانية العامة. وهي غالباً ما تزيد العمق الإجمالي للشاشة وتسبّب الكثير من الفوضى بفعل تراكم الكابلات. لذلك، صممنا هذه الشاشة مع ميزة الإدخال الذكي في الغلاف الخلفي، مما يُعتبر مثالياً لاستخدام كمبيوتر شخصي احترافي صغير الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر نظام إدارة الكابلات حلاً ممتازاً للحفاظ على ترتيب الكابلات ولمنحها مظهرًا احترافيًا.

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