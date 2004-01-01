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BDL4651VH/00

BDL4651VH/00
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    BDL4651VH/00

    BDL4651VH/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    BDL4651VH/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    BDL4651VH/00

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      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

      تصميم إطار رفيع لتوفير مظهر أنيق

      يضيف تصميم الحافة الرفيع شكلاً أنيقاً على الشاشة العامة لتتناسب مع أي بيئة تحيط بها بشكل أنيق. بالإضافة إلى ذلك، يجعل هذا التصميم الشاشة مثالية لمصفوفة حائط الشاشات المتراصفة.

      يتم ضبط السطوع تلقائيًا بحيث يتناسب مع الظروف المحيطة

      يتم ضبط إعدادات الشاشة بحيث تتناسب مع الضوء المحيط بدون تدخّل المستخدم.

      LCD عالية الجودة كليًا 1920x1080 بكسل

      يُشار إلى الدقة التي تتميّز بها هذه الشاشة بتقنية Full HD. وتتوفر في تقنية شاشة LCD العصرية جودة الشاشة العريضة العالية الجودة كليًا المؤلفة من 1080 خطًا تقدميًا تبلغ دقة كل واحد منها 1920 بكسل. يسمح هذا الأمر بالحصول على أفضل جودة ممكنة للصورة لإشارات الإدخال العالية الجودة من خلال إنتاج ما يصل إلى 1080 خطًا. كما يؤدي ذلك إلى إنتاج مسح تقدمي رائع وبدون وميض للصور مع سطوع ممتاز وألوان زاهية. ستزوّدك هذه الصورة العالية الوضوح والنابضة بالحياة بتجربة مشاهدة محسّنة.

      التوافق مع معايير RoHS للحفاظ على البيئة

      تقوم شركة Philips بتصميم منتجات خاصة بالشاشات وإنتاجها بطريقة تتوافق مع معايير حظر المواد الخطرة (RoHS) الصارمة التي تحظر استخدام الرصاص ومواد سامة أخرى قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة.

      تقيس أداة استشعار درجات الحرارة الحالة الصحية

      تحتوي الشاشة العامة هذه على أداة استشعار لدرجات الحرارة لمراقبة الحالة الصحية الداخلية. في حال تجاوزت درجة الحرارة الداخلية الحد المعيّن مسبقًا، سيتم تشغيل مروحتين داخليتين بشكل تلقائي لتبريد حرارة الشاشة حتى تصل إلى الحالة الطبيعية.

      الإدخال الذكي في الغطاء الخلفي لوضع كمبيوتر شخصي صغير

      تعدّ أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاحترافية جزءاً من معظم عمليات تركيب اللافتات الإعلانية العامة. وهي غالباً ما تزيد العمق الإجمالي للشاشة وتسبّب الكثير من الفوضى بفعل تراكم الكابلات. لذلك، صممنا هذه الشاشة مع ميزة الإدخال الذكي في الغلاف الخلفي، مما يُعتبر مثالياً لاستخدام كمبيوتر شخصي احترافي صغير الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر نظام إدارة الكابلات حلاً ممتازاً للحفاظ على ترتيب الكابلات ولمنحها مظهرًا احترافيًا.

      تدعم ميزة التكبير/التصغير المحسّنة تطبيقات المصفوفة المتجانبة

      تمكّن ميزة التكبير/التصغير الداخلية التطبيق السهل لمصفوفة حائط الشاشات، من دون الحاجة إلى معدات خارجية باهظة الثمن. وكونها قادرة على استخدام تكوينات متعددة ومختلفة، بات من السهل جدًا إنشاء حائط شاشات مذهل.

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