هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
يضيف تصميم الحافة الرفيع شكلاً أنيقاً على الشاشة العامة لتتناسب مع أي بيئة تحيط بها بشكل أنيق. بالإضافة إلى ذلك، يجعل هذا التصميم الشاشة مثالية لمصفوفة حائط الشاشات المتراصفة.
يتم ضبط إعدادات الشاشة بحيث تتناسب مع الضوء المحيط بدون تدخّل المستخدم.
يُشار إلى الدقة التي تتميّز بها هذه الشاشة بتقنية Full HD. وتتوفر في تقنية شاشة LCD العصرية جودة الشاشة العريضة العالية الجودة كليًا المؤلفة من 1080 خطًا تقدميًا تبلغ دقة كل واحد منها 1920 بكسل. يسمح هذا الأمر بالحصول على أفضل جودة ممكنة للصورة لإشارات الإدخال العالية الجودة من خلال إنتاج ما يصل إلى 1080 خطًا. كما يؤدي ذلك إلى إنتاج مسح تقدمي رائع وبدون وميض للصور مع سطوع ممتاز وألوان زاهية. ستزوّدك هذه الصورة العالية الوضوح والنابضة بالحياة بتجربة مشاهدة محسّنة.
تقوم شركة Philips بتصميم منتجات خاصة بالشاشات وإنتاجها بطريقة تتوافق مع معايير حظر المواد الخطرة (RoHS) الصارمة التي تحظر استخدام الرصاص ومواد سامة أخرى قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة.
تحتوي الشاشة العامة هذه على أداة استشعار لدرجات الحرارة لمراقبة الحالة الصحية الداخلية. في حال تجاوزت درجة الحرارة الداخلية الحد المعيّن مسبقًا، سيتم تشغيل مروحتين داخليتين بشكل تلقائي لتبريد حرارة الشاشة حتى تصل إلى الحالة الطبيعية.
تعدّ أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاحترافية جزءاً من معظم عمليات تركيب اللافتات الإعلانية العامة. وهي غالباً ما تزيد العمق الإجمالي للشاشة وتسبّب الكثير من الفوضى بفعل تراكم الكابلات. لذلك، صممنا هذه الشاشة مع ميزة الإدخال الذكي في الغلاف الخلفي، مما يُعتبر مثالياً لاستخدام كمبيوتر شخصي احترافي صغير الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر نظام إدارة الكابلات حلاً ممتازاً للحفاظ على ترتيب الكابلات ولمنحها مظهرًا احترافيًا.
تمكّن ميزة التكبير/التصغير الداخلية التطبيق السهل لمصفوفة حائط الشاشات، من دون الحاجة إلى معدات خارجية باهظة الثمن. وكونها قادرة على استخدام تكوينات متعددة ومختلفة، بات من السهل جدًا إنشاء حائط شاشات مذهل.
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