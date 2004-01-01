هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
لأن الأعمال لا تتوقّف أبدًا، تم تصميم شاشات الإعلانات لدينا لكي تعمل على مدار الساعة. من خلال الاستفادة من المكونات الممتازة المستخدمة لضمان مستويات عالية من الجودة، يمكنك الاعتماد على مجموعة الطرازات هذه لتوفير موثوقية كاملة على مدار الساعة.
يُشار إلى الدقة التي تتميّز بها هذه الشاشة بتقنية Full HD. وتتوفر في تقنية شاشة LCD العصرية جودة الشاشة العريضة العالية الجودة كليًا المؤلفة من 1080 خطًا تقدميًا تبلغ دقة كل واحد منها 1920 بكسل. يسمح هذا الأمر بالحصول على أفضل جودة ممكنة للصورة لإشارات الإدخال العالية الجودة من خلال إنتاج ما يصل إلى 1080 خطًا. كما يؤدي ذلك إلى إنتاج مسح تقدمي رائع وبدون وميض للصور مع سطوع ممتاز وألوان زاهية. ستزوّدك هذه الصورة العالية الوضوح والنابضة بالحياة بتجربة مشاهدة محسّنة.
يتم ضبط إعدادات الشاشة بحيث تتناسب مع الضوء المحيط بدون تدخّل المستخدم.
قد يؤدي استمرار ظهور صور ثابتة على الشاشة لفترات وقت طويلة إلى ظهور تأثير "الصورة الخفية" أو التصاق الصورة على شاشات LCD. وعلى الرغم من أن التصاق الصور على شاشات LCD ليس دائمًا، فقد ترغب في منع حدوث هذا الأمر، خاصة في المواقع التي يظهر فيها المحتوى على مدار اليوم والأسبوع.
تقوم شركة Philips بتصميم منتجات خاصة بالشاشات وإنتاجها بطريقة تتوافق مع معايير حظر المواد الخطرة (RoHS) الصارمة التي تحظر استخدام الرصاص ومواد سامة أخرى قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة.
تسمح الإدارة عن بعد للمستخدم بالتحكّم بالشاشات وضبطها عن بعد من خلال بروتوكول RS232. وباستخدام أوامر التحكم في إلكترونيات المستهلك (CEC)، ستتمكن من التحكّم بالكامل بكل الشاشات ضمن شبكة اللافتات الإعلانية في أي وقت.
تعدّ أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاحترافية جزءاً من معظم عمليات تركيب اللافتات الإعلانية العامة. وهي غالباً ما تزيد العمق الإجمالي للشاشة وتسبّب الكثير من الفوضى بفعل تراكم الكابلات. لذلك، صممنا هذه الشاشة مع ميزة الإدخال الذكي في الغلاف الخلفي، مما يُعتبر مثالياً لاستخدام كمبيوتر شخصي احترافي صغير الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر نظام إدارة الكابلات حلاً ممتازاً للحفاظ على ترتيب الكابلات ولمنحها مظهرًا احترافيًا.
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.