AT750
حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة
تأتي آلة الحلاقة Philips مزوّدة بغلاف Aquatec لضمان حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. استخدم الآلة مع جل أو رغوة حلاقة أثناء الحلاقة الرطبة لتوفير راحة أكبر للبشرة. ها قد أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تضمن ميزة Aquatec حصولك على حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. وقد تم تحسينها للاستخدام مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة حتى أثناء الاستحمام.
تتكيف رؤوس الحماية المستديرة المخففة للاحتكاك مع منحنيات الوجه للحد من تلف البشرة.
للحصول على حلاقة دقيقة، يعمل نظام الشفرات الثنائية المضمّن في آلة الحلاقة الكهربائية من Philips على رفع الشعيرات ليتم قصها بسهولة والحصول على حلاقة دقيقة.
يتيح لك نظام QuickRinse تنظيفها تحت الصنبور واستخدامها أثناء الاستحمام
تشغيل لاسلكي لأكثر من 40 دقيقة للحصول على 14 مرة حلاقة. يستغرق اكتمال شحنها 8 ساعات وهي بذلك تكون دائمًا جاهزة للاستخدام متى شئت.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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