AIS8530/26
نظام واحد. قوي ومريح.
يمنحك جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 من فيليبس تجربة متكاملة لتبدو في أفضل إطلالة. يجمع هذا الجهاز بين قوة الكيّ وسهولة الكي بالبخار في حل واحد عملي يوفّر أداءً عاليًا وراحة استخدام استثنائية.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن ضبط لوح الكي المتعدد الزوايا على أي وضعية لتجربة مريحة. الوضع الأفقي لكي الأقمشة الأكثر صعوبة، والوضع العمودي لكيّ الملابس الرقيقة بالبخار.
توفر تقنية التسخين المزدوج اختراقًا قويًا للبخار لإزالة التجاعيد بأداء أفضل من أداة الكي البخارية العادية**، لتبدو ملابسك في أفضل حالاتها دائمًا.
تضمن تقنية OptimalTEMP عدم التسبب بحروق على الأقمشة القابلة للكي، لذا يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة من الجينز إلى الحرير دون أي مشاكل.
القاعدة قابلة للفك والحمل والتنقّل لجميع احتياجات منزلك: من تبخير المفروشات والستائر إلى تعقيم الأثاث والأسرّة. ما عليك سوى فصلها مع رأس أداة الكي واصطحابهما معك.
يأتي جهاز الكيّ هذا بنصف وزن أداة الكي البخارية العادية***، ويضمن لك رأس iron+ المريح أن تتمكن من إزالة التجاعيد من الملابس بكل سهولة.
يقضي البخار الساخن المستمر على ما يصل إلى 99.9% من البكتيريا وعث الغبار* ويزيل الروائح للحفاظ على نضارة الملابس.
يدعم الخطاف العلوي بشكل مريح العلّاقة عند كي الملابس عموديًا أو عند التخزين.
تساعدك العجلات المدمجة بشكل مريح على نقل الجهاز بسهولة وسرعة إلى أي مكان تحتاجه.
لا حاجة لإزالة الترسبات الكلسية بفضل التصميم الفريد للمحركات المزدوجة. تضمن هذه التقنية أداءً طويل الأمد دون الحاجة لإزالة الترسبات.
بفضل خزان المياه الكبير القابل للفكّ بسعة أكبر بثلاث مرات**، ستتمكن من إزالة التجاعيد من المزيد من الملابس بدفعة واحدة.
تسخين سريع في 90 ثانية فقط، مثالي للمسات الأخيرة في اللحظات الأخيرة.
الحجم والوزن
التقنية
سهولة الاستخدام
فعالية صديقة للبيئة
ضمان
سهل الاستخدام
المواصفات التقنية
التصميم
التحكم في إزالة الترسبات الكلسية
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