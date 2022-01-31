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  • مفهوم جديد للمياه المعبأة مفهوم جديد للمياه المعبأة مفهوم جديد للمياه المعبأة

    موزّع مياه

    ADD4972BKS/56

    مفهوم جديد للمياه المعبأة

    بفضل نظام التصفية Micro P-Clean، يقوم موزّع المياه المعبأة هذا بإزالة الجزيئات البلاستيكية بفعالية لضمان تزويدك بمياه نظيفة. كذلك، يأتي مزوّدًا بتقنية التعقيم بواسطة ضوء الأشعة فوق البنفسجية، للقضاء على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا في خزان المياه الباردة.

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    موزّع مياه

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    مفهوم جديد للمياه المعبأة

    مع نظام التصفية Micro P-Clean والأشعة فوق البنفسجية

    • تحميل القارورة من الأسفل
    • فوهة واحدة
    • الأشعة فوق البنفسجية
    • نظام التصفية Micro P-Clean

    يزيل نظام التصفية Micro P-Clean الجزيئات البلاستيكية بفعالية*

    سنضمن لك الحصول على مياه أنظف مع إزالة الجزئيات البلاستيكية بفعالية*، بفضل نظام التصفية Micro P-Clean المزوّد بنظام تصفية دقيقة تبلغ 1 ميكرون.

    فلتر يدوم طويلاً بسعة 4000 لتر***

    يتميّز فلتر MicroClean بسعة تصفية تبلغ 4000 لتر، أي أنه يدوم لمدة سنة كاملة تقريبًا***.

    تقضي الأشعة فوق البنفسجية وتقنية LED على 99,9% من البكتيريا في خزان المياه الباردة**

    نظرًا إلى عدم وجود الكلور، تميل الجراثيم إلى النمو في المياه الراقدة داخل القارورة أو خزان المياه الباردة. لذلك، قمنا بتزويد خزان المياه الباردة بتقنية الضوء بالأشعة فوق البنفسجية وLED المتطورة للقضاء على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا**. يتم تنشيط الضوء بالأشعة فوق البنفسجية وLED لمدة ساعة واحدة بعد توصيل الموزّع بمصدر الطاقة، وهو يعمل لمدة ساعة واحدة كل ساعتين للحرص على أن تكون المياه نظيفة.

    يُظهر لك مؤشر ClearSmart عندما يحين الوقت لاستبدال الفلتر

    يذكرك مؤشر ClearSmart باستبدال الفلتر في الوقت المحدد لضمان الحفاظ على جودة المياه. عندما توشك صلاحية الفلتر على الانتهاء، يبدأ المؤشر بالوميض ويصبح لونه أحمر عند انتهاء صلاحية الفلتر.

    تغيير فلتر QuickTwist لاستبدال الفلتر بسهولة تامة

    تغيير فلتر QuickTwist لاستبدال الفلتر بسهولة تامة؛ ما من حاجة إلى خدمة احترافية.

    ضاغط لتبريد المياه بفعالية

    تسمح تقنية التبريد بواسطة الضاغط بالحصول على مياه باردة بفعالية أكبر وبشكل أسرع، مقارنة بالتبريد الكهربائي الحراري التقليدي.

    مساحة توزيع عريضة تتلاءم مع أحجام مختلفة من الحاويات

    تتلاءم مساحة التوزيع العريضة مع أحجام مختلفة من الأكواب والكؤوس والأوعية وحتى أوعية الطبخ.

    أنبوب مياه من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 على شكل Z

    يتميّز أنبوب المياه من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 بأنه مقاوم للصدأ، ويساعد تصميمه على شكل Z في الوصول إلى قاع القارورة بحيث لا تتبقى فيها أي كمية مياه.

    قفل الأطفال لتفادي الحروق الناتجة من المياه الساخنة

    يضمن قفل الأطفال للمياه الساخنة حماية الأطفال من الحروق العرضية الناتجة من المياه الساخنة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات الفلتر

      دقة الفلتر
      1 ميكرون
      سعة التصفية
      4000 لتر
      مادة الفلتر الرئيسية
      كتلة من الكربون
      خرطوشة الفلتر البديل
      ADD502

    • المواصفات العامة

      درجة حرارة المياه الباردة
      10  درجة مئوية
      الجهد الكهربائي والتردد
      220 فولت-240 فولت تقريبًا، 50 هرتز/60 هرتز
      درجة حرارة المياه الساخنة
      90  درجة مئوية

    • الطاقة

      التبريد
      85 واط
      التسخين
      500 واط

    • بلد المنشأ

      جهاز توزيع المياه
      الصين

    Badge-D2C

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    • تم اختباره وفقًا لبروتوكولات الاختبار التابعة لشركة NSF من قبل مختبر خارجي معتمد بحسب ISO9001:2015 مع جسيمات يصل حجمها إلى 2 ميكرون.
    • *تم اختباره من قبل شركة SGS بموجب شروط المختبر.
    • **تم اختباره من قبل مختبر داخلي، بافتراض أن استهلاك المياه يبلغ 10 لترات في اليوم.
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