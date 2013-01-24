مصطلحات البحث
تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.
يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث فيما أنت جالس في منزلك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.
يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث فيما أنت جالس في منزلك. إكتشف كلّ المميزات
تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.
يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث فيما أنت جالس في منزلك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.
يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث فيما أنت جالس في منزلك. إكتشف كلّ المميزات
مع Ambilight من 4 جوانب من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.
يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.
مع تلفزيون OLED من Philips، تحصل على زاوية عرض أوسع وصورة نابضة بالحياة بشكل فريد. استمتع بتدرجات أغمق للون الأسود وبألوان أكثر واقعية. بالإضافة إلى ذلك، تتم إعادة إنتاج التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة بدقة تامة. ويتم دعم كل تنسيقات HDR الأساسية. وبالتالي، ستشعر بقوة كل مشهد.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيبدو رائعًا للغاية. ستستمتع بصورة تعكس نوايا المخرج الأساسية وبتجربة صوت واسع مع وضوح وعمق واقعيين.
يبدو كل شبر من هذا التلفزيون متميزًا. الإطار المعدني الرفيع للغاية وجهاز التحكم عن بُعد الناعم والمكسو بالجلد غير المالس مع مفاتيح بإضاءة خلفية أو الأقدام المعدنية الثنائية الألوان والقابلة للقلب والتي يمكن تثبيتها بالتلفزيون بطريقتين، حسب اللون الذي تفضّله.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
يتميّز تلفزيون Philips بأحدث اتصال HDMI 2.1 وينتقل تلقائيًا إلى إعداد زمن الانتقال المنخفض للغاية عند البدء بتشغيل لعبة على وحدة التحكم. يتم دعم VRR وFreesync لتشغيل الألعاب بحركة سريعة وبسلاسة. استمتع بالتشويق والحماس بفضل وضع الألعاب الخاص بـ Ambilight مباشرة من غرفتك.
يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi للاتصال بمكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الأفلام أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.
اضغط على أي زر على جهاز التحكم عن بُعد للتحدث مع Google Assistant. تحكم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Google Assistant بواسطة الصوت. أو اطلب من Alexa التحكم في التلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم Alexa.
يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما فيها Dolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم تقوم بتشغيل أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
المعالجة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الأبعاد
الملحقات