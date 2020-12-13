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تم إيقافه

7800 series4K UHD‏، LED‏، Smart TV

70PUT7805/56

اكتشف أبعادًا جديدة مع Ambilight من Philips

أضِف أبعادًا جديدة إلى تجربة المشاهدة بفضل Ambilight من Philips؛ فستتمكّن من إعداد المزاج المناسب للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. توازي جودة الصورة جمال المحتوى الذي تحبّه. كذلك، يأتي التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بزر Alexa مضمّن في الشاشة الرئيسية ويمكن الوصول إليه بلمسة واحدة.

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تلفزيون LED ذكي بدقة 4K وميزة HDR

اكتشف أبعادًا جديدة مع Ambilight من Philips

  • 178 سم (70 بوصة)

  • DOLBY VISION وDOLBY ATMOS

  • دعم تنسيقات HDR الأساسية

  • محرك P5 Perfect Picture

محرك P5 من Philips. عرض مثالي، مهما كان المصدر.

محرك P5 من Philips. عرض مثالي، مهما كان المصدر.

يوفر محرك P5 Perfect Picture من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. يبدو التباين واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة لدرجة أنه لن يغيب نظرك عن الكرة مهما كانت المباراة سريعة.

Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.

تلفزيون LED بدقة 4K UHD. ألوان غنية، تفاصيل رائعة.

مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  3. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  5. إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.

  6. إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. تتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة. قد تكون الوظائف الصوتية مقيّدة في بعض البلدان