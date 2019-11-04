مستوى جديد من الواقعية في جودة الصور.

ارتقِ بالتجربة البصرية إلى مستوى جديد بفضل محرك P5 Pro Perfect Picture من Philips مع معالج جودة الصور من الجيل الجديد كليًا. شاهد المحتويات على أجهزة تلفزيون OLED التي نقدّمها بأدق تدرجات اللون الأسود، وبألوان زاهية، وبألوان البشرة الطبيعية الأكثر واقعية، وبحركة سلسة إلى حد مذهل. أصبح بإمكانك الآن رؤية أدق التفاصيل مع تأثير عمق أكبر، وأداء صور واضح وأدق في الوقت نفسه. ينقلك تلفزيون OLED من Philips الذي نقدّمه إلى عصر جديد من الواقعية في جودة الصور.