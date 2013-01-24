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- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
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إنتاجية احترافية
تعزيز الإنتاجية. تتكامل شاشة B-Line من Philips بسلاسة مع أنظمة الشركات لتحكّم فعال. ويضمن Chromecast المضمّن تشغيل العروض التقديمية بسلاسة مع إمكانية مشاركة الوسائط لاسلكيًا وعلى الفور من أجهزة Windows وApple وAndroid™.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إنتاجية احترافية
تعزيز الإنتاجية. تتكامل شاشة B-Line من Philips بسلاسة مع أنظمة الشركات لتحكّم فعال. ويضمن Chromecast المضمّن تشغيل العروض التقديمية بسلاسة مع إمكانية مشاركة الوسائط لاسلكيًا وعلى الفور من أجهزة Windows وApple وAndroid™.
إنتاجية احترافية
تعزيز الإنتاجية. تتكامل شاشة B-Line من Philips بسلاسة مع أنظمة الشركات لتحكّم فعال. ويضمن Chromecast المضمّن تشغيل العروض التقديمية بسلاسة مع إمكانية مشاركة الوسائط لاسلكيًا وعلى الفور من أجهزة Windows وApple وAndroid™.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إنتاجية احترافية
تعزيز الإنتاجية. تتكامل شاشة B-Line من Philips بسلاسة مع أنظمة الشركات لتحكّم فعال. ويضمن Chromecast المضمّن تشغيل العروض التقديمية بسلاسة مع إمكانية مشاركة الوسائط لاسلكيًا وعلى الفور من أجهزة Windows وApple وAndroid™.
نظّم اجتماعات بسلاسة أكبر وسرعة أعلى بفضل الاتصال اللاسلكي السلس بالشاشة الكبيرة من أي جهاز Apple أو Windows أو Android™. يتيح Chromecast المضمّن إمكانية إرسال العروض التقديمية والوسائط من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي على الفور بدقة تصل إلى 4K. كذلك، يتميّز بسعر مقبول ولا يتطلب جهازًا إضافيًا، وهو آمن للاستخدام في الشركات.
عندما لا يكون الاتصال اللاسلكي ممكنًا، تتعرّف وظيفة اكتشاف HDMI بميزة التوصيل السريع على التوصيلات المباشرة بالكبلات من مصادر العرض التقديمي وتتعامل تلقائيًا مع تغييرات المصدر ووظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل.
تتميّز أجهزة تلفزيون Philips الاحترافية والمشغّلة بواسطة Android بسرعتها وتعددية استخدامها وسهولة التنقل فيها. وقد تم تحسينها لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. أما التحديثات التلقائية فتضمن الحفاظ على التطبيقات قيد التحديث.
استمتع بإمكانية وصول كامل إلى متجر Google Play بأكمله، لإضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام والمزيد غيرها بسهولة تامة إلى شاشة Philips الاحترافية. كذلك، تتم إضافة أدوات أعمال جديدة وخيارات ترفيه إضافية إلى الكتالوج بشكل يومي، لضمان إمكانية الوصول الدائمة إلى أحدث الصيحات العالمية.
قم بتوصيل شاشة Philips الاحترافية هذه بشبكة Crestron لتحكّم كامل عن بُعد عبر الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب أو الجهاز المحمول. يمكنك تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وجدولة المحتويات وإدارة الإعدادات وتوصيل الأجهزة الخارجية بسهولة. يوفر Crestron Connected® حلاً سريعًا وموثوقًا به وآمنًا على مستوى المؤسسات، لمشاركة المحتويات سلكيًا ولاسلكيًا من أجهزة Apple وWindows وAndroid وLinux.
تسهّل أداة الجدولة المضمّنة تشغيل المحتويات والتطبيقات وفقًا لوقت محدد في اليوم لتوفير بيئة أكثر جاذبية مع نتائج أفضل.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل تحديث البرامج والإعدادات، ومراقبة حالة الشاشات. سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر، تسهّل ميزة CMND & Control إدارة مجموعة الشاشات.
تحكّم بالتطبيقات المثبتة على أجهزة التلفزيون الاحترافية من Philips بشكل كامل ومركزي. يسمح لك AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على أجهزة تلفزيون محددة أو على الشبكة بأكملها، لتتمكّن من تزويد النزلاء والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد أجهزة التلفزيون التي تديرها.
الصورة/الشاشة
الصوت
التصميم
تلفزيون Android
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
اتصال لاسلكي
جهة الاتصال
اتصال من الجزء السفلي
تحسين الاتصال
ميزات خاصة بالشركات
ميزات التلفزيون الاحترافي
الوسائط المتعددة
دقة الشاشة المعتمدة
الملحقات
الطاقة
الأبعاد