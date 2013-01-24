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OLED

4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

55OLED706/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية. صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية. صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية.
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    OLED 4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    55OLED706/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية.

    بغض النظر عمّا تحبّه، سيتحوّل إلى محتوى ينبض بالحياة بفضل تلفزيون OLED هذا. مزيج يجمع ما بين الصور الواقعية والرائعة والغنية بالتفاصيل وميزة Ambilight الفريدة من Philips لتتحوّل الليلة المخصصة لمشاهدة الأفلام إلى فيلم ضخم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سنتنقل إلى عالم جديد كليًا في كل جلسة لعب. إكتشف كلّ المميزات

    OLED 4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية.

    بغض النظر عمّا تحبّه، سيتحوّل إلى محتوى ينبض بالحياة بفضل تلفزيون OLED هذا. مزيج يجمع ما بين الصور الواقعية والرائعة والغنية بالتفاصيل وميزة Ambilight الفريدة من Philips لتتحوّل الليلة المخصصة لمشاهدة الأفلام إلى فيلم ضخم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سنتنقل إلى عالم جديد كليًا في كل جلسة لعب. إكتشف كلّ المميزات

    صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية.

    بغض النظر عمّا تحبّه، سيتحوّل إلى محتوى ينبض بالحياة بفضل تلفزيون OLED هذا. مزيج يجمع ما بين الصور الواقعية والرائعة والغنية بالتفاصيل وميزة Ambilight الفريدة من Philips لتتحوّل الليلة المخصصة لمشاهدة الأفلام إلى فيلم ضخم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سنتنقل إلى عالم جديد كليًا في كل جلسة لعب. إكتشف كلّ المميزات

    OLED 4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية.

    بغض النظر عمّا تحبّه، سيتحوّل إلى محتوى ينبض بالحياة بفضل تلفزيون OLED هذا. مزيج يجمع ما بين الصور الواقعية والرائعة والغنية بالتفاصيل وميزة Ambilight الفريدة من Philips لتتحوّل الليلة المخصصة لمشاهدة الأفلام إلى فيلم ضخم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سنتنقل إلى عالم جديد كليًا في كل جلسة لعب. إكتشف كلّ المميزات

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      صور تنبض بالحياة. إضاءة سحرية.

      4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

      • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
      • صوت Dolby Atmos
      • تلفزيون مع Ambilight من 3 جوانب
      • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
      حلقة Ambilight السحرية. فقط من Philips.

      حلقة Ambilight السحرية. فقط من Philips.

      مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.

      مهما كان ما تشاهده، فإن الصورة حقيقية للغاية. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

      مهما كان ما تشاهده، فإن الصورة حقيقية للغاية. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

      يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.

      هذا ما يبدو وكأنه نابض بالحياة. تلفزيون OLED من Philips.

      هذا ما يبدو وكأنه نابض بالحياة. تلفزيون OLED من Philips.

      مع تلفزيون OLED من Philips، تحصل على زاوية عرض أوسع وصورة نابضة بالحياة بشكل فريد. تدرجات أعمق من اللون الأسود. الألوان أكثر صدقًا. التفاصيل في الظلال والإبرازات مستنسخة بدقة. يتم دعم كل تنسيقات HDR الأساسية. ستشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos

      يعني دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميزة من Dolby أن محتوى HDR الذي تشاهده سيبدو رائعًا. ستستمتع بصورة تعكس المقاصد الأصلية للمخرج وتجربة صوت واسع بوضوح وعمق حقيقيين.

      تلفزيون ذكي بنظام Android.

      تلفزيون ذكي بنظام Android.

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      صوت في غرف متعددة. يتوافق مع DTS Play-Fi

      صوت في غرف متعددة. يتوافق مع DTS Play-Fi

      يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi لتوصيل مكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الأفلام أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.

      صورة HDR نابضة بالحياة. تلفزيون Philips فائق الوضوح بدقة 4K

      صورة HDR نابضة بالحياة. تلفزيون Philips فائق الوضوح بدقة 4K

      يتوافق تلفزيون Philips 4K UHD مع جميع تنسيقات HDR الرئيسية ، بما في ذلك Dolby Vision. سواء كانت سلسلة يجب مشاهدتها أو أحدث لعبة فيديو ، فإن الظلال ستكون أعمق. سوف تلمع الأسطح اللامعة. ستكون الألوان أكثر صحة.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

      رائع للألعاب. زمن انتقال منخفض للغاية على أي وحدة تحكم

      رائع للألعاب. زمن انتقال منخفض للغاية على أي وحدة تحكم

      يتميز تلفزيون Philips بأحدث اتصال HDMI 2.1 ويتحول تلقائيًا إلى إعداد زمن انتقال منخفض للغاية عند بدء تشغيل لعبة على وحدة التحكم الخاصة بك. يتم دعم VRR وFreesync للعب سلس سريع الحركة. يجلب وضع الألعاب في Ambilight التشويق مباشرة إلى الغرفة.

      تصميم متميز. من القريب إلى البعيد

      كل شبر من هذا التلفزيون يبدو وكأنه مميز. الإطار المعدني الرقيق للغاية. مساند الألمنيوم الجميلة. أو جهاز التحكم عن بُعد المزود بمفتاح Ambilight بإضاءة خلفية، مما يجعل من السهل تشغيل Ambilight حتى في الظلام.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب
        ميزات Ambilight
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips
          متوافق مع مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD، ‏OLED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        محرك Pixel
        P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
        تحسين الصورة
        • Ultra Resolution
        • سلسلة ألوان واسعة بنسبة 99% DCI/P3
        • Dolby Vision
        • HDR10+‎
        • الحركة المثالية الطبيعية
        • وضع PQ بالذكاء الاصطناعي
        • إدارة ألوان ISF
        • Micro Dimming Perfect
        • متوافق مع برنامج CalMAN

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        • ما يصل إلى 4K UHD 3840 x 2160 على 120 هرتز
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision
        • ما يصل إلى 4K UHD 3840 x 2160 على 120 هرتز

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 10 (‏Q)
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • خدمة الفيديو الفوري من Amazon
        • Netflix
        • Amazon Prime Video
        • تطبيق اللياقة البدنية
        • Spotify
        حجم الذاكرة (Flash)
        32* جيجابايت

      • ميزات Smart TV

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        • معالج توصيل الأجهزة
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        • تنزيل البرنامج الثابت في وقت الاستعمال نفسه
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        • شاشة عريضة
        جهاز تحكم عن بُعد
        مع صوت
        تفاعل المستخدم
        SimplyShare
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم HEVC
        نعم
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        3
        اتصالات لاسلكية
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        HDMI ARC
        نعم لكل المنافذ
        HDMI eARC
        نعم على HDMI2
        HDMI VRR
        • نعم على كل منافذ HDMI
        • FreeSync متميّزة

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        • AV1
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الصوت

        الصوت
        • قوة الإخراج: 50 واط (RMS)
        • قناة 2.1
        برنامج ترميز
        • AC-4
        • Dolby Atmos
        • DTS-HD(M6)‎
        • Dolby Digital MS12 V2.5
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت بتردد متوسط-مرتفع عدد 2 بقوة 10 واط، ومضخم صوت بقوة 30 واط
        تحسين الصوت
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي
        • EQ بالذكاء الاصطناعي
        • DTS Play-Fi
        • تخصيص صوت Mimi

      • الأبعاد

        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        ‎300 x 300 مم
        عمق العلبة
        160.0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        860,0  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1400,0  ملليمترًا
        وزن المنتج
        19,0  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        19.4  كلغ
        تعيين العمق
        58,0  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        230.0  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        705.6  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        722,4  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1227.8  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1227.8  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        27.9  كلغ

      • التصميم

        تصميم الحامل
        عصي معدنية من الكروم الداكن

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع (x1)
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA

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          الآراء

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          • *حجم الذاكرة (Flash) : ‏16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • Amazon Prime متوفر باللغات والبلدان المحددة.
          • يتوفر مساعد Google على أجهزة التلفزيون بنظام Android من Philips التي تعمل بنظام Android O (‏8) أو إصدار نظام تشغيل أعلى. يتوفر مساعد Google باللغات والبلدان المحددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.