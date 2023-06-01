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تم إيقافه
50PUT8507/56
بسيط. ذكي. رائع.
هل تريد الحصول على صورة رائعة لكل ما تحب؟ نقدّم لك إمكانية اتصال سهلة جدًا، وAmbilight من Philips لتجربة غامرة ولا مثيل لها. هل تبحث عن تجربة تلفزيون بدون عناء وتتماشى معك؟ تلفزيون Philips هو الحل.
تلفزيون Ambilight من 3 جوانب
دعم تنسيقات HDR الأساسية
محرك P5 Perfect Picture
تلفزيون Android بحجم 126 سم (50 بوصة)
يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
يسمح لك النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi بالاتصال بمكبرات الصوت العمودية المتوافقة ومكبرات الصوت اللاسلكية في كل أنحاء منزلك في غضون ثوانٍ. استمع إلى الأفلام في المطبخ وشغّل الموسيقى في أي مكان. يمكنك حتى ابتكار نظام صوت محيط بميزة المسرح المنزلي باستخدام تلفزيون Philips كمكبر صوت مركزي.
1.0
من 5
1
الرأي
جوليان
01/06/2023
Kuwait
صوره واضحه جدا فقط في غرف مضيئه اندرويد سريع جدا
تلفزيون رائع في الوضح ومميزات وممتاز لاجهزه بلاستيشن واكس بوكس اول ماوصل تلفزيون بعدهها بيومين صار في مشكله خطوط وتشوه في شاشه اجى في وبدلوه بواحد جديد جهاز الثاني كان ممتاز بس كنت بغرفه مضلمه وفي لقطات سوده او معته في تلفزيون رح يطلع اناره بيضاء وشكل غيوم صوره تصبح سيئه جدا و زوايا تلفزيون تكون بلون احمر مائل للبرتقالي بس تفتح اضائه غرفه تصير صوره طبيعيه تلفزيون سيء في الاناره معتمه ولا يعطيك لون اسود حقيقي، خد تلفزيون بحاله واحده اذا انته شخص بتشوف تلفزيون في اناره اما غرفه مضله لا انصح فيه نهائيا تم ارجاع الجاهز واسترداد قيمه الايف كنت اعلق امال عاليه على فلبس وتلفزيون لانه مواصفاته قويه ولكن احنا ب ٢٠٢٣ ويعطيك تركيز الأوان سوداء سيئ جدا
الحسنات
صوره واضحه جدا فقط في غرفه مضيئه الاضائه خلف تلفزيون رائعه نظام اندرويد في تلفاز سريع جدا رائع للالعاب
سلبيات
صوره سئه جدا في غرف مضله نزيف في الاضائه شاشه عند مشاهد معتمه و سوداء تم ارجاع تلفزيون
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج LED 75PUT8507 4K UHD، LED، تلفزيون بنظام Android
تاريخ الاستخدام 2023-05-01
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج LED 75PUT8507 4K UHD، LED، تلفزيون بنظام Android
تاريخ الاستخدام 2023-05-01
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
يجب توفر اشتراك في Disney+. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com(c) 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+ بلغات وبلدان محددة.
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
حجم الذاكرة (Flash) : 32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة (مسبقًا) مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)