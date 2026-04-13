مصطلحات البحث

AR
EN
  تصميم ذكي، أداء ذكي، شاشة نابضة بالحياة

    7200 series تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

    43PUT7231/56

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تصميم ذكي، أداء ذكي، شاشة نابضة بالحياة

    مع تلفزيون Philips بدقة 4K هذا، لن تحتاج إلى التنقل بين المنصات. يوفّر هذا التلفزيون الذكي بدقة 4K جودة صورة نابضة بالحياة في كل مرة. استمتع بتجربة سينمائية مع Dolby Atmos وبث سلس عبر Google TV.

    إكتشف كلّ المميزات

    7200 series تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

    تصميم ذكي، أداء ذكي، شاشة نابضة بالحياة

    Google TV فائق الوضوح بدقة 4K

    • 108 سم (43 بوصة)، 4K UHD، ‏LED‏، تلفزيون
    • Google TV™‎
    • Dolby Vision وDolby Atmos
    صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

    مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.

    تجارب مشاهدة سينمائية مع Dolby

    تأخذك تقنيتا Dolby Vision وDolby Atmos إلى عالم المخرج، حيث يتماشى كل مشهد، بوضوح تام وفقًا لمعايير السينما، فيمتّع عينيك وأذنيك. سواء أكنت تشاهد الأفلام أم المباريات الرياضية أم الألعاب، أحط نفسك بتجارب سينمائية أكثر واقعية مع كل لحظة مذهلة.

    مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

    تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لـ Google TV. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

    متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها

    تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

    ما الذي تريد مشاهدته؟ يُجمِّع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

    موافق مع تنسيقات HDR

    هل تريد اختبار صورة مثالية لكل مشهد؟ يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، ما يعني أنك ستستمتع بمشاهدة صور زاهية ونقية. سترى كل تفصيل، حتى في المناطق الداكنة والساطعة.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      شاشة العرض
      دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      محرك الصورة
      Pixel Precise Ultra HD

    • دقة الشاشة المعتمدة

      إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
      دعم HDR‏، HDR10/ HLG
      إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
      • دعم HDR
      • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      DVB-T/T2
      دعم MPEG
      • MPEG2
      • MPEG4
      تلتيكست
      1000 صفحة تشعبية
      دعم HEVC
      نعم

    • تلفزيون ذكي

      نظام التشغيل
      Google TV™
      حجم الذاكرة (Flash)*
      64 جيجابايت

    • ميزات Smart TV

      تطبيقات SmartTV*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Netflix
      • Disney+‎
      سهولة الاستخدام
      زر القائمة الذكية الشامل
      برنامج ثابت قابل للترقية
      • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
      • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
      • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
      المساعد الصوتي*
      مساعد Google مضمّن

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تنسيقات تشغيل الفيديو
      MPEG2‏، MPEG2_HD‏، MPEG4‏، MPEG4_HD‏، MPEG4_SD‏، HEVC‏، VP8‏، VP9‏، H.264
      تنسيقات تشغيل الموسيقى
      MPEG1/2 Layer1،‏MPEG1/2 Layer2،‏AMR،‏MPEG1/2 Layer3،‏AC3،‏EAC3(DDP)،‏LPCM،‏AAC،‏ HEAAC
      تنسيقات الترجمات المعتمدة
      SRT، ‏SMI، ‏SSA، ‏SUB، ‏ASS، ‏TXT
      تنسيقات تشغيل الصورة
      JPEG‏، GIF‏، PNG‏، BMP‏، HEIF‏، TIFF

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      20 واط
      تكوين مكبر الصوت
      20 واط (2×10 واط)
      تحسين الصوت
      Dolby Atmos

    • إمكانية الاتصال

      عدد توصيلات HDMI
      3
      عدد منافذ USB
      2
      الاتصال اللاسلكي
      • Bluetooth 5.1
      • Wi-Fi 802 11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
      توصيلات أخرى
      • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
      • إدخال الصوت يمين/يسار + AV ‏(Mini)
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • إخراج الصوت (3,5 مم)
      HDMI eARC
      نعم على HDMI2
      HDMI VRR
      نعم، على كل منافذ HDMI
      دعم HDCP
      نعم
      HDMI-CEC
      نعم

    • ميزات فيديو HDMI مدعومة

      دعم HDR (النطاق الديناميكي العالي)
      HDR10، ‏HLG، ‏Dolby Vision

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • بطاريتان AAA
      • دليل البدء السريع
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • دليل المستخدم

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      958  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      564  ملليمترًا
      تعيين العمق
      107  ملليمترًا
      وزن المنتج
      6  كلغ
      تعيين العرض (مع الحامل)
      958  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع (مع الحامل)
      625  ملليمترًا
      تعيين العمق (مع الحامل)
      240  ملليمترًا
      وزن المنتج (مع الحامل)
      6.5  كلغ
      عرض العلبة
      1049  ملليمترًا
      ارتفاع العلبة
      630  ملليمترًا
      عمق العلبة
      114  ملليمترًا
      الوزن مع التغليف
      9  كلغ
      أبعاد أداة التركيب على الحائط
      200 x ‏100 مم

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • بطاريتان AAA
    • سلك الطاقة
    • دليل البدء السريع
    • كتيّب المسائل القانونية والأمان
    • حامل التثبيت على الطاولة
    • جهاز تحكم عن بُعد
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
    • لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
    • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
    • إن الصور المبيّنة على الموقع الإلكتروني هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
    • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
    • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
    • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للشروط على https://www.netflix.com
    • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
    • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
    • بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
    • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
    • حجم الذاكرة (Flash): ‏64 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة (مسبقًا) مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.