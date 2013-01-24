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شاشة P-Line

42BDL5057P/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تصميم متين وقدرة عالية تصميم متين وقدرة عالية تصميم متين وقدرة عالية
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    شاشة P-Line

    42BDL5057P/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تصميم متين وقدرة عالية

    قم بتلبية احتياجات البيئات الصعبة مع شاشة P-Line الاحترافية بتصميم قوي ودقة Full HD. ستبقى الشاشة مشغّلة بطريقة صحيحة في كل الأماكن، بدءًا من المطبخ ووصولاً إلى غرفة المحرك، وذلك بفضل المكونات الصلبة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح زاوية المشاهدة العريضة بعرض المعلومات المهمة بطريقة واضحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    شاشة P-Line

    تصميم متين وقدرة عالية

    قم بتلبية احتياجات البيئات الصعبة مع شاشة P-Line الاحترافية بتصميم قوي ودقة Full HD. ستبقى الشاشة مشغّلة بطريقة صحيحة في كل الأماكن، بدءًا من المطبخ ووصولاً إلى غرفة المحرك، وذلك بفضل المكونات الصلبة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح زاوية المشاهدة العريضة بعرض المعلومات المهمة بطريقة واضحة. إكتشف كلّ المميزات

    تصميم متين وقدرة عالية

    قم بتلبية احتياجات البيئات الصعبة مع شاشة P-Line الاحترافية بتصميم قوي ودقة Full HD. ستبقى الشاشة مشغّلة بطريقة صحيحة في كل الأماكن، بدءًا من المطبخ ووصولاً إلى غرفة المحرك، وذلك بفضل المكونات الصلبة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح زاوية المشاهدة العريضة بعرض المعلومات المهمة بطريقة واضحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة P-Line

    تصميم متين وقدرة عالية

    قم بتلبية احتياجات البيئات الصعبة مع شاشة P-Line الاحترافية بتصميم قوي ودقة Full HD. ستبقى الشاشة مشغّلة بطريقة صحيحة في كل الأماكن، بدءًا من المطبخ ووصولاً إلى غرفة المحرك، وذلك بفضل المكونات الصلبة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح زاوية المشاهدة العريضة بعرض المعلومات المهمة بطريقة واضحة. إكتشف كلّ المميزات

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      شاشة 24/7 بتصميم قوي وألون ساطعة.

      • 42 بوصة
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • 700 شمعة/متر مربع
      D-image: صور دقيقة سريريًا

      D-image: صور دقيقة سريريًا

      تمت معايرة شاشة Philips الاحترافية هذه في المصنع لاستيفاء معايير الامتثال السريري لأداء تدرج اللون الرمادي. يمكن استخدام الصورة المثالية التي تعرضها الشاشة لمراجعة الصور الطبية في العيادات الطبية أو قاعات المحاضرات.

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      متصفّح HTML5 مضمّن. شغّل المحتويات عبر الإنترنت وتحكّم بها

      متصفّح HTML5 مضمّن. شغّل المحتويات عبر الإنترنت وتحكّم بها

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

      تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

      CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد

      أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.

      فتحة mPCIe مضمّنة لوحدة 4G/LTE اختيارية

      يمكنك توصيل وحدات 4G/LTE بسهولة بشاشة Philips الاحترافية. تسمح فتحة mPCIe المضمّنة لشاشتك بالتواصل مع أجهزة أخرى تتشارك الاتصال اللاسلكي نفسه. وهي ميزة قيّمة جدًا إذا كنت تركّب شاشات في مواقع مثل المصارف أو المباني الحكومية، حيث لا يمكنك الوصول إلى الشبكة المحلية.

      دليل التشغيل لمحتويات Android. كن على اطّلاع حول المحتوى الذي يتم تشغيله

      تأكّد من أن شاشة Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android تعرض المحتوى المناسب، حتى عندما لا تكون متواجدًا. عند تشغيل المحتوى عبر مشغّل الوسائط المضمّن، يمكنك إعداد شاشتك لأخذ لقطات شاشة تلقائيًا في فترات زمنية منتظمة. ويتم تخزين لقطات الشاشة هذه في ذاكرة الشاشة الداخلية كما يمكنك اختيار تلقيها عبر البريد الإلكتروني.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        42  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        106,7  سم
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        700  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1300:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        دقة البكسل
        0,4833 x‏ 0,4833 مم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        نظام التشغيل
        Android 5.1.1

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • Display Port1.2 (عدد 1)
        • DVI-I (عدد 1)
        • HDMI 1.4 ‏(عدد 2)
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)
        • USB 2.0 ‏(عدد 1)
        إخراج الفيديو
        • DVI-I (عدد 1)
        • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        وصلة مقاس 3.5 ملم
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • Micro USB (النوع B) (عدد 1)
        • micro SD (عدد 1)
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 640 ‏× 480،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
        • 480I ،‏30 هرتز
        • 576i ،‏25 هرتز

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        946,9  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        541,0  ملليمترًا
        تعيين العمق
        56,8 (عند التركيب على الحائط)، 71,1 (على المقبض)  ملليمترًا
        تعيين العمق (بوصة)
        2,80  بوصة
        تعيين العرض (بوصة)
        37,28  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        21,30  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        6,5 مم
        وزن المنتج (لِبرة)
        34,17  رطل
        وزن المنتج
        15.5  كلغ
        دعامة التثبيت VESA
        200 x ‏200 مم، M6

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي
        • عمودي
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 15‏ × 15
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        • DisplayPort
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RJ45
        • RS232
        • HDMI (سلك واحد)
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، سطوع منخفض
        سهولة التثبيت
        • إخراج تيار متناوب
        • مقابض الحمل
        تسهيلات أخرى
        مستشعر G

      • الطاقة

        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط
        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        85  واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        215 واط

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80  %
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        60000  ساعة (ساعات)

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        الملحقات المضمّنة
        • مجموعة محاذاة الأطراف (1 ) - قطعتان
        • مجموعة محاذاة الأطراف (2)- قطعة واحدة
        • دليل استخدام الشعار
        • شعار Philips
        • برغي ملولب إبهامي (8 قطع)
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        الحامل
        BM04642/00 (اختياري)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        • MP1
        • MP2
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        تشغيل فيديو USB
        • MKV
        • MP4
        • MPG
        • VOB
        • 3GP
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MOV
        • TS
        • WEBM

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الأسبانية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الإيطالية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • CCC
        • CB
        • CECP
        • UL/cUL
        • BSMI
        • EAC
        • EMF
        • EnergyStar 7.0
        • PSB
        • VCCI
        • FCC، الفئة أ
        • PSE
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • مشغّل داخلي

        CPU
        Cortex A53 ثماني النواة، 1,5 جيجاهرتز
        GPU
        PowerVR SGX6110
        الذاكرة
        DDR3 سعة 2 جيجابايت
        حقيبة
        EMMC سعة 16 جيجابايت

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232

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