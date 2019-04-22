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LED Smart TV بدقة HD

32PHT5883/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • LED Smart TV بدقة HD LED Smart TV بدقة HD LED Smart TV بدقة HD
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    LED Smart TV بدقة HD

    32PHT5883/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    LED Smart TV بدقة HD

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    LED Smart TV بدقة HD

    LED Smart TV بدقة HD

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

    LED Smart TV بدقة HD

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    LED Smart TV بدقة HD

    LED Smart TV بدقة HD

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

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      LED Smart TV بدقة HD

      مع Pixel Plus HD

      • 80 سم (32 بوصة)
      • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
      • DVB-T/T2
      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      تلفزيون LED للاستمتاع بصور مع تباين مذهل

      مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.

      تقدّم لك Pixel Plus HD صورًا رائعة ستحبها

      يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

      معرض التطبيقات من Philips لتجربة ترفيهية في منزلك

      إن معرض التطبيقات من Philips عبارة عن مجموعة متنوّعة وكبيرة من التطبيقات عبر الإنترنت التي يمكنك الوصول إليها فور توصيل Smart TV بالإنترنت. إنها بهذه البساطة! ما عليك سوى تشغيل التلفزيون، والاتصال بالإنترنت لاختبار عالم جديد بالكامل من الترفيه عبر الإنترنت.

      تسمح لك نقاوة الصوت الاستثنائية برؤية جمال الصوت

      اختبر تجربة ترفيهية بامتياز. استمتع بإعداد كامل للصوت مباشرة من التلفزيون بفضل نقاوة صوت استثنائية من الجهة الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم سلسلة مكبرات الصوت بإنتاج مستويات صوت عالية مذهلة ومستويات متوسطة شبيهة بالواقع ومستويات جهير مدوّية باحترافية تامة. وقد تم وضعها بمهارة في التلفزيون لإمكانية الحصول على تصميم رفيع.

      إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
        دقة اللوحة
        1366 x‏ 768
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        • Pixel Plus HD
        • 500 بكسل لكل بوصة

      • تفاعل المستخدم

        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية في توقف واحد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 16:9
        • 4.3
        • التكبير/التصغير التلقائي
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        دليل البرامج الإلكتروني*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        6 واط (عدد 2)
        تحسين الصوت
        Virtual Surround
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر الصوت الأمامي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        2
        عدد USB
        2
        عدد توصيلات AV
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • خرج سماعة الرأس
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        اتصالات لاسلكية
        • 1T1R مضمّن ذو نطاق فردي
        • نعم
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • H264/MPEG-4 AVC
        • HEVC 265 بدقة FHD
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • MP3
        • AAC
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        ما يصل إلى 1366x768 على 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • ما يصل إلى 1366x768p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        835  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        556  ملليمترًا
        عمق العلبة
        132  ملليمترًا
        تعيين العرض
        730  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        471  ملليمترًا
        تعيين العمق
        68  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        730  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        532  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        183  ملليمترًا
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        75 x‏ 75 ملم
        وزن المنتج
        4  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        4.1  كلغ
        الوزن مع التغليف
        5.5  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      • ميزات Smart TV

        تطبيقات SmartTV*
        متجر Philips
        تفاعل المستخدم
        معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
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