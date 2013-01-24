جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite بتقنية BT

جهاز تحكم عن بُعد سهل الاستخدام مع Bluetooth®‎ وميكروفون مضمّن للاستخدام مع أجهزة التلفزيون MediaSuite من Philips الممكّنة لاستخدام Google Assistant. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر زرّان مخصصان لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.