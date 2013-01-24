الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

تلفزيون احترافي

22AV2025B/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite بتقنية BT جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite بتقنية BT جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite بتقنية BT
    -{discount-value}

    تلفزيون احترافي

    22AV2025B/00

    جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite بتقنية BT

    جهاز تحكم عن بُعد سهل الاستخدام مع Bluetooth®‎ وميكروفون مضمّن للاستخدام مع أجهزة التلفزيون MediaSuite من Philips الممكّنة لاستخدام Google Assistant. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر زرّان مخصصان لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite بتقنية BT

    جهاز تحكم عن بُعد سهل الاستخدام مع Bluetooth®‎ وميكروفون مضمّن للاستخدام مع أجهزة التلفزيون MediaSuite من Philips الممكّنة لاستخدام Google Assistant. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر زرّان مخصصان لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite بتقنية BT

    جهاز تحكم عن بُعد سهل الاستخدام مع Bluetooth®‎ وميكروفون مضمّن للاستخدام مع أجهزة التلفزيون MediaSuite من Philips الممكّنة لاستخدام Google Assistant. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر زرّان مخصصان لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite بتقنية BT

    جهاز تحكم عن بُعد سهل الاستخدام مع Bluetooth®‎ وميكروفون مضمّن للاستخدام مع أجهزة التلفزيون MediaSuite من Philips الممكّنة لاستخدام Google Assistant. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر زرّان مخصصان لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل unmapped

      جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite بتقنية BT

      ميكروفون مضمن

      • MediaSuite
      • جهاز تحكم عن بُعد

      اتصال Bluetooth®‎

      يعمل على توفير اتصال لاسلكي مباشر بالتلفزيون، ما يمكّن الوصول إلى Google Assistant. يوفر أيضًا اتصال Bluetooth®‎ إمكانية تحكّم من مسافة أبعد بدون الحاجة إلى التواجد أمام التلفزيون بشكل مباشر.

      ميكروفون مضمن

      يمكّن الميكروفون المضمّن التحكم الذي يتم تنشيطه بواسطة الصوت لمستوى أعلى من الراحة، بما في ذلك الأوامر لـ Google Assistant والبحث عن المحتوى والتحكم في ميزات التطبيقات الأخرى.

      زر YouTube لوصول سريع

      يوفر زر YouTube المخصص عالمًا من الترفيه على الشاشة الكبيرة بكبسة زر.

      زر إرسال لتشغيل سهل

      يسرّع زر الإرسال المخصص تشغيل المحتوى من الأجهزة الخارجية. يكفي أن تضغط لتنشيط شاشة معلومات الاتصال بهدف التشغيل من أي كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لوحي أو هاتف أو كمبيوتر مكتبي ممكّن بميزة الإرسال.

      ذاكرة إعدادات أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة

      حافظ على إعداداتك نفسها تمامًا بين عمليات تغيير البطاريات. تعمل ميزة أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة على حفظ التكوين في مساحة تخزين دائمة لصيانة سهلة.

      الكشف عن انخفاض شحن البطارية

      عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.

      حجرة بطارية قابلة للقفل

      يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.

      المواصفات التقنية

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        205 x‏ 53 x‏ 20 مم
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع) بالبوصات
        8,05 × 2,08 × 0,79  بوصة

      • البطارية

        نوع
        بطاريتان من نوع AAA (غير مضمّنتَين)

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند