يُعدّ الألم ظاهرة يشكو منها الكثير من الأشخاص في كل أنحاء العالم، وهو إحدى العقبات الرئيسية أمام الاستمتاع بحياة نشطة. في الواقع، يشكو شخص من أصل خمسة أشخاص من آلام العضلات العرضية، في حين أن أكثر من ثلث سكان العالم يختبرون انزعاجًا بسبب المفاصل*. تقدّم مجموعة Philips للتخلص من الألم حلولاً غير مستندة إلى العقاقير لمساعدة الأشخاص الذين يشكون من الألم. تستند الحلول التي نقدمها إلى تقنيات محترفة ومبتكرة بما في ذلك TENS وضوء LED الأزرق والضوء بالأشعة تحت الحمراء. تم إجراء أبحاث حول المنتجات وتصميمها بالتعاون مع متخصصين في مجال الرعاية الصحية.

*هـ. بريفيك، ب.كوليت، ف. فينتافريدا، ر. كوهين، د.جالاشر (2006). استطلاع رأي حول الآلام المزمنة في أوروبا: انتشارها، وأثرها على الحياة اليومية وعلاجها. مجلة Journal of Pain العدد 10 الأوروبية من الصفحة 287 إلى الصفحة 333.

