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اختر أفضل آلة للعناية بالجسم

السلسلة 7000
السلسلة 5000
السلسلة 3000
السلسلة 7000 
السلسلة 5000 
السلسلة 3000 

الكل في واحد

السلسلة 7000 

حماية البشرة

السلسلة 5000 

للتشذيب والحلاقة

السلسلة 3000 

آلة العناية بالجسم للتشذيب والحلاقة

BG3010/13

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ظام الراحة للبشرة

مسكة صحية

مشاط تشذيب تعمل بالضغط

صُممت آلة الحلاقة series 3000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام الأمشاط بدقة 3,5 أو 7 مم.
 

هذا المنتج لم يعد متاحا
BG3010/13 body groomer

آلة العناية بالجسم للتشذيب والحلاقة

BG3010/13

كن أول من يراجع هذا البند

نظام الراحة للبشرة

مسكة صحية

أمشاط تشذيب تعمل بالضغط

BG2036

صُممت آلة الحلاقة series 3000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام الأمشاط بدقة 3,5 أو 7 مم.
 

هذا المنتج لم يعد متاحا
body groomer comfortable on all body parts

يلتقط كل الشعيرات ويقصها  


نظام الراحة للبشرة

تم تصميمها لتكون مريحة وآمنة في منطقة تحت الإبطين والصدر والمعدة والظهر والكتفين ومنطقة المغبن والساقين. يلتقط نظام راحة البشرة الشعيرات ويقصها مهما كان طولها، وذلك من دون الحاجة إلى أدوات متعددة أو إلى ملامسة البشرة للحواف الحادة. تقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تحلقها الرقاقات المعدنية للحصول على نتيجة أدق.
rounded tips and hypo-allergenic foil

لضمان أمان وحماية البشرة  


أطراف مدورة

رأس ماكينة الحلاقة مستدير لضمان حماية البشرة والرقاقات المعدنية مضادة للحساسية. كما تتميز الشفرات الثنائية الاتجاه بقطع الشعر الطويل، ومن ثم يتم حلقها بالرقاقة للحصول على نتيجة دقيقة.
1 bi-directional body comb

إعدادات طول مثبّتة


مشط ثنائية الاتجاه

تتضمن مشط لتقليم الشعر على إعداد طول ثابت ٣ مم. ننصح باستخدم نظام الحلاقة بدون أمشاط للحصول على حلاقة دقيقة. في حالة الشعر الكثيف يوصى بالتشذيب المسبق باستخدام الأمشاط الثابتة قبل الحلاقة الدقيقة.
body groomer with ergonomic grip

لأفضل استعمال


قبضة مريحة

تم تصميم قبضة المطاط لضمان التعامل الأمثل حتى عندما تكون رطبة وذلك يساعد على التحكم بشكل أفضل أثناء الاستخدام، داخل أو خارج الحمام.

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Philips Bodygroom 3000 - Smooth body shave video image

ما محتويات الصندوق؟

    مقارنة آلة العناية بالجسم BG3010 مع آلات العناية بالجسم الأخرى الرائعة التي نقدّمها

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    آلة تشذيب شعر الجسم تعمل في الماء

    اّلة تشذيب شعر الجسم Series 3000

    BG3015/13
    مقارنة الميزات

    تكمن قوتها ب
    • حلاقة ناعمة للجسم. مصممة لحماية الجلد والمنطق الحساسة أيضاً.
    • القوة والدقة في الحلاقة
    • حلاقة ناعمة لكامل الجسم. ملحق طويل للظهر.
    • حلاقة ناعمة للجسم. مصممة لحماية الجلد والمنطق الحساسة أيضاً.

    قبضة مريحة لسهولة الاستخدام

    تتماشى مع تموجات الوجه
    • -
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    شفرات لطيفة على البشرة

    لا حاجة للتزييت أو التشحيم

    قابلة للغسل بالكامل وسهلة التنظيف

    ممكن استعمالها اثناء الإستحمام

    أمشاط ثنائية الاتجاه
    • ١ مشط (٣مم)
    • ماكينة (3 ملم إلى 11 ملم) لتشذيب وحلاقة الشعر في آنٍ واحد
    • ٣ أمشاط (٣مم ، ٥مم ، ٧مم)
    • ٣ أمشاط (٣مم ، ٥مم ، ٧مم)

    وقت الاستخدام / الشحن
    • ٥٠ دقيقة إستعمال لاسلكي / ٨ ساعات شحن
    • ٨٠ دقيقة إستعمال لاسلكي / ساعة شحن
    • ٦٠ دقيقة إستعمال لاسلكي / ساعة شحن
    • ٥٠ دقيقة إستعمال لاسلكي / ساعة شحن

    مرفق للظهر
    • -
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    الملحقات / الميزات
    • مؤشر ضوء البطارية، قبضة مريحة، مشط ثنائي الاتجاه
    • مؤشر ضوء البطارية، تتماشى مع تموجات الوجه بنظام 4D، تخزين سهل
    • مؤشر ضوء البطارية، قبضة مريحة، ملحق طويل للظهر، أمشاط ثنائية الاتجاه
    • مؤشر ضوء البطارية، قبضة مريحة، أمشاط ثنائية الاتجاه

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