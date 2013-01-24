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صُممت آلة الحلاقة series 3000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام الأمشاط بدقة 3,5 أو 7 مم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
صُممت آلة الحلاقة series 3000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام الأمشاط بدقة 3,5 أو 7 مم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
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آلة تشذيب شعر الجسم تعمل في الماء
اّلة تشذيب شعر الجسم Series 3000
BG3010/13
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آلة تشذيب شعر الجسم تعمل في الماء
اّلة تشذيب شعر الجسم Series 7000
BG7025/13
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آلة تشذيب شعر الجسم تعمل في الماء
اّلة تشذيب شعر الجسم Series 5000
BG5020/13
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آلة تشذيب شعر الجسم تعمل في الماء
اّلة تشذيب شعر الجسم Series 3000
BG3015/13
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تكمن قوتها ب
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قبضة مريحة لسهولة الاستخدام
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تتماشى مع تموجات الوجه
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شفرات لطيفة على البشرة
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لا حاجة للتزييت أو التشحيم
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قابلة للغسل بالكامل وسهلة التنظيف
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ممكن استعمالها اثناء الإستحمام
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أمشاط ثنائية الاتجاه
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وقت الاستخدام / الشحن
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مرفق للظهر
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الملحقات / الميزات
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BG3010/13
TT2000/43