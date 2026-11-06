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رعاية المناخ

رعاية المناخ (45)

1 - 12 من 45 نتيجة
فرز:
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200

Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC2220/10
  • ينقّي الغرف بحجم لغاية 109 أمتار مربعة
  • جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل تسليم هواء نظيف (CADR)‏ 420 مترًا مكعبًا/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000
  • Philips السلسلة 5000

Philips السلسلة 5000
جهاز التدفئة العمودي الذكي من السيراميك

CX5120/11
  • تسخين سريع خلال ثانيتين
  • طريقة عرض درجة الحرارة
  • يعمل بالذكاء الاصطناعي من أجل توفير الطاقة
  • الاتصال بتطبيق Air+‎
عرض المنتج
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series
  • Philips ‎1000 Series

Philips ‎1000 Series
مروحة عمودية

CX1520/01
  • قوة تدفق هواء المروحة 3330 م3/الساعة
  • تشغيل هادئ عند 38 ديسيبل (صوتي)
  • قابلة للإمالة والتأرجح
  • قطر الرأس 45 سم
عرض المنتج
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
  • Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000

Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000
مراوح طاولة

CX1030/01
  • تدفق هواء قوي يصل إلى 2000 متر مكعب/ساعة
  • تبريد هادئ عند 35 ديسيبل (أ) (1)
  • 3 سرعات لراحة مخصصة
  • دوران وإمالة تلقائية
  • قطر رأس المروحة 35 سم
عرض المنتج
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء
  • Philips جهاز مرطب للهواء

Philips جهاز مرطب للهواء
‎1000 Series

HU1509/00
  • لتعزيز مستويات الرطوبة المثالية بفعالية
  • أنشئ جوًا مريحًا يناسب مزاجك.
  • يسهل استخدامه وصيانته.
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جديد

  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600
  • Philips السلسلة 600

Philips السلسلة 600
مروحة عمودية

ACP625/01
  • قوة تدفق هواء المروحة 3250 م3/الساعة
  • تشغيل هادئ عند 40 ديسيبل(أ)
  • قابلة للإمالة والتأرجح
  • قطر الرأس 45 سم
عرض المنتج
  • Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000
  • Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000
  • Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000
  • Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000
  • Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000
  • Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000

Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000
فلتر HEPA NanoProtect

FYM970/30
  • متوافق مع Air Performer من السلسلة 9000
  • محتويات العلبة: فلتران نصف دائريان
  • مدة استخدام تصل إلى 3 سنوات
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج

جديد

  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500

Philips PureProtect Go من السلسلة 500
جهاز تنقية الهواء

AC0520/10
  • ينقي الغرف التي تصل مساحتها إلى 25 متر مربع
  • أصغر جهاز لتنقية الهواء لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف 60 متر مكعب/ساعة (CADR)
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج
  • Philips سلسلة 600i
  • Philips سلسلة 600i
  • Philips سلسلة 600i
  • Philips سلسلة 600i
  • Philips سلسلة 600i

Philips سلسلة 600i
جهاز تنقية الهواء

AC0650/20
  • ينقي الغرف حتى مساحة 44 م²
  • يعمل بقدرة قصوى 12 واط
  • معدل الهواء النظيف 170 م³/ساعة (CADR)
  • الاتصال بتطبيق Air+‎
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900

Philips السلسلة PureProtect Mini 900
جهاز تنقية الهواء

AC0920/10
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 65 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 250 مترًا مكعبًا/س
  • فلتر HEPA
  • مستشعر PM2.5 ذكي
عرض المنتج
  • Philips السلسلة 600i
  • Philips السلسلة 600i
  • Philips السلسلة 600i
  • Philips السلسلة 600i
  • Philips السلسلة 600i
  • Philips السلسلة 600i

Philips السلسلة 600i
جهاز تنقية الهواء

AC0650/10
  • ينقي الغرف حتى مساحة 44 م²
  • يعمل بقدرة قصوى 12 واط
  • معدل الهواء النظيف 170 م³/ساعة (CADR)
  • الاتصال بتطبيق Air+‎
عرض المنتج

جديد

  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700

Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
جهاز تنقية الهواء

AC0720/10
  • ينقي الغرف بمساحة تصل إلى 75 متر مربع
  • جهاز التنقية الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف (CADR) 180 متر مكعب/ساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.