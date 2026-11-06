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رعاية المناخ
جميع السلاسل
Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200جهاز تنقية هواء ذكي
تم إيقافه
Philips Series 2000جهاز ترطيب الهواء
Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1
Philips 2000i Seriesجهاز تنقية الهواء للغرف الكبيرة الحجم
Philips السلسلة 2000iجهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء
Philips السلسلة 800جهاز تنقية الهواء الصغير
Philips Series 3000جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1
Philips السلسلة 3000iجهاز تنقية الهواء للغرف ذات الحجم الكبير جدًا
Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000جهاز تنقية الهواء ومروحة Air Performer 2 في 1
Philips السلسلة 5000جهاز التدفئة العمودي الذكي من السيراميك
Philips 1000 Seriesمروحة عمودية
Philips مروحة طاولة Philips من السلسلة 1000مراوح طاولة
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