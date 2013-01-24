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دليل شفط الحليب المخصص للأمهات في مرحلة الرضاعة الطبيعية

قراءة تستغرق 6 دقائق

 

تستخدم الكثير من الأمهات شافطة حليب الأم لمتابعة الرضاعة الطبيعية عند العودة إلى العمل أو في حال كنّ يرغبن في مرونة أكبر في أوقات الوجبات. تمكّنك هذه الطريقة من تزويد طفلك بكل فوائد حليب الأم، حتى عندما لا يمكنك التواجد معه. لقد وضعنا دليلاً سريعًا حول كيفية شفط الحليب لشرح فوائد استخدام شافطة حليب، والنصائح المتعلّقة بعملية الشفط عندما لا تتواجدين في المنزل، وكيفية الحفاظ على كمية إنتاج الحليب، وكيفية تخزينه بأمان.

فوائد استخدام شافطة حليب الأم 

 

تبدأ معظم النساء بشفط الحليب بعد 6 أشهر. ويتم استخدام شافطة حليب الأم للقيام بذلك. إنها أداة مفيدة يمكنها مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة طوال مرحلة الرضاعة الطبيعية. 

 

تجد بعض الأمهات شفط الحليب مفيدًا في المرحلة الأولى لتحفيز إنتاج الحليب لديهن، وذلك في حال كان الطفل يواجه مشاكل في الالتقام مثلاً. 

 

بعد ترسيخ الرضاعة الطبيعية، يجد البعض الآخر من الأمهات أن شفط الحليب مفيد ليتمكّن الشريك من مساعدتهنّ في الوجبات الليلية أو في حال العودة إلى العمل. 

 

مهما كانت احتياجاتك، فكّري في شفط الحليب كطريقة أكثر مرونة للرضاعة الطبيعية.

استمتعي بانطلاقة سلسة

 

سواء أكنت تشفطين الحليب في المنزل لوجبة ليلية أم في العمل، يجب أخذ بعض الأمور الأساسية في عين الاعتبار للمساعدة في سير الأمور بسلاسة.

1. خططي مسبقًا

إذا كنت تعلمين أنك ستتواجدين بعيدة عن طفلك، فابدأي باستخدام شافطة الحليب ضمن روتينك اليومي قبل بضعة أسابيع. ستبدأين في إنتاج كمية من الحليب لطفلك وستعتادين على استخدام شافطة حليب.

 

2. اعثري على مكان مريح

كلما كنت مرتاحة أكثر، كان درّ الحليب أسهل. قبل أن تجلسي لشفط الحليب، احرصي على العثور على مكان هادئ وخاص ولا تترددّي في إضفاء لمساتك الشخصية، مثل الإضاءة والموسيقى. من المفيد أيضًا البحث عن مقعد مع الكثير من الدعامات لتتمكّني من الجلوس بوضعية مستقيمة. فمن الأسهل درّ الحليب في هذه الوضعية.

 

3. اشفطي الحليب بوتيرة مماثلة لوتيرة الرضاعة، على أقل تقدير

للحفاظ على كمية إنتاج الحليب لديك، اشفطي الحليب بوتيرة مماثلة لوتيرة الرضاعة عادةً، على أقل تقدير. لذلك، إذا كنت عادةً تقومين بإرضاع طفلك ثلاث مرات عندما لا تكونين متواجدة معه، فاحرصي على شفط الحليب على الأقل بالقدر نفسه. 

كيفية اختيار أفضل شافطة لحليب الأم

 

تتوفر أنواع مختلفة ومتعددة من الشافطات التي يمكنك الاختيار من بينها ولكل منها فوائد مختلفة. للعثور على الجهاز المناسب لك، ابحثي عن شافطة مصممة لمساعدتك في الشعور بالراحة، وفكّري في نمط حياتك ككل. هل تفضّلين شافطة مصممة للاستخدام أثناء التنقل؟ أو تريدين بكل بساطة شافطة تسمح لك بشفط الحليب بسرعة؟
شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية وحلمات من Philips Avent

شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من مجموعة Comfort

الخيار الأفضل للأمهات اللواتي يرغبن في توفير الوقت
تُعتبر شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من مجموعة Comfort الأكثر فعالية بين الأنواع الثلاثة. على الرغم من أنها أغلى ثمنًا، فهي تساعدك في شفط كمية أكبر من الحليب في وقت أقل، ما يجعلها مناسبة للأمهات اللواتي يشفطن الحليب بشكل يومي في المنزل أو في مكان العمل.
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شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية وحلمات من Philips Avent

شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية من مجموعة Comfort

الخيار الأفضل للأمهات اللواتي يرغبن في الحصول على شافطة حليب للاستخدام اليومي
تُعتبر شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية من مجموعة Comfort الخيار الأكثر سهولة للتنقل ضمن المجموعة الكهربائية. تتميز بالتصميم المريح والتقنية نفسها للشافطة الكهربائية الثنائية، بالإضافة إلى حزمة بطارية تتيح لك شفط الحليب في حال عدم توفر مقبس كهرباء في جوارك.
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شافطة حليب الأم اليدوية وحلمات من Philips Avent

شافطة حليب الأم اليدوية من مجموعة Comfort

الخيار الأفضل للأمهات اللواتي يرغبن في الحصول على خيار يمكن حمله لشفط الحليب أثناء التنقل أو من حين إلى آخر
ما تخسره شافطات حليب الأم اليدوية لناحية الوقت تكسبه لناحية سهولة التنقل. هل تريدين شافطة حليب أم خفيفة الوزن وتتسع في حقيبة يدك أم تخططين فقط لشفط الحليب من حين إلى آخر؟ تمنحك شافطة حليب الأم اليدوية خيارًا مرنًا وبسيطًا للتخزين الاحتياطي.
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أمور مفيدة أخرى لإبقائها إلى جانبك

 

الأوكسيتوسين هو الهرمون المسؤول عن شفط الحليب. ويمكن أن يتم تحفيزه من خلال بضع طرق مختلفة، بما في ذلك رؤية طفلك. وتجد الكثير من الأمهات أن الاحتفاظ بصورة لطفلهنّ يساعدهنّ في شفط الحليب عند عدم التواجد في المنزل. ويمكنك إبقاء ضمادات الثدي في متناول يديك لحماية ملابسك من الحليب عند الانتهاء من الشفط.

تخزين حليب الأم

 

عند شفط الحليب، احرصي على تجميده أو حفظه في الثلاجة. يمكنك بعد ذلك إذابة الجليد عنه أو تسخينه عندما ترغبين في إطعام طفلك. وإليك بعض الإرشادات لتخزين الحليب بأمان. 

 

  • استخدمي حاويات تخزين نظيفة أو أكياس حليب يمكن وضعها في الثلاجة لتخزين الحليب وتنظيمه
  • ضَعي التاريخ الحالي على الحليب
  • ضَعي الحليب في الثلاجة بدرجة حرارة تبلغ 0-4 درجات مئوية (32-39 درجة فهرنهايت) لما يصل إلى 48 ساعة
  • قومي بتجميد الحليب فور شفطه لما يصل إلى 3 أشهر
  • ضَعيه في الخلف بدلاً من الباب للحفاظ على درجة حرارة ثابتة
  • استخدمي الحليب الذي قمت بإذابة الجليد عنه والذي تم نقله إلى الثلاجة في غضون 24 ساعة
  • لا تُعيدي تجميد الحليب الذي قمت بإذابة الجليد عنه
  • يمكنك نقل الحليب في حاوية عازلة للحرارة مع صندوق ثلج

 

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Philips Avent

أكواب لتخزين حليب الأم

SCF618/10
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • تخزين حليب الأم بطريقة آمنة تخزين حليب الأم بطريقة آمنة تخزين حليب الأم بطريقة آمنة
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    Philips Avent أكواب لتخزين حليب الأم

    SCF618/10
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تخزين حليب الأم بطريقة آمنة

    يمكنك شفط الحليب وتخزينه وتقديمه لطفلك بطريقة فعالة، بفضل كوب التخزين الجديد الذي نقدمه لك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعقيم كوب التخزين واستخدامه من جديد مع شافطة حليب الأم أو الحلمات من Philips Avent، فهو نظام واحد يقدّم خيارات متعددة! إكتشف كلّ المميزات

    تخزين حليب الأم بطريقة آمنة

    يمكنك شفط الحليب وتخزينه وتقديمه لطفلك بطريقة فعالة، بفضل كوب التخزين الجديد الذي نقدمه لك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعقيم كوب التخزين واستخدامه من جديد مع شافطة حليب الأم أو الحلمات من Philips Avent، فهو نظام واحد يقدّم خيارات متعددة! إكتشف كلّ المميزات

    تخزين حليب الأم بطريقة آمنة

    يمكنك شفط الحليب وتخزينه وتقديمه لطفلك بطريقة فعالة، بفضل كوب التخزين الجديد الذي نقدمه لك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعقيم كوب التخزين واستخدامه من جديد مع شافطة حليب الأم أو الحلمات من Philips Avent، فهو نظام واحد يقدّم خيارات متعددة! إكتشف كلّ المميزات

    تخزين حليب الأم بطريقة آمنة

    يمكنك شفط الحليب وتخزينه وتقديمه لطفلك بطريقة فعالة، بفضل كوب التخزين الجديد الذي نقدمه لك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعقيم كوب التخزين واستخدامه من جديد مع شافطة حليب الأم أو الحلمات من Philips Avent، فهو نظام واحد يقدّم خيارات متعددة! إكتشف كلّ المميزات

    تحضير حليب الأم المشفوط

     

    استخدمي هذه النصائح لتحضير وجبة لطفلك باستخدام الحليب المشفوط.

     

    • قومي بإذابة الجليد عن الحليب أو تسخينه تحت مياه دافئة أو باستخدام جهاز تسخين الرضّاعات
    • لا تستخدمي المايكروويف لتسخين الحليب
    • لا تقومي بتسخين الحليب إلى درجة الغليان
    • قومي بخضّه لخلط رغوة الحليب
    • تحققي من درجة الحرارة قبل تقديم الحليب لطفلك. ومن الأفضل أن تكون ما بين درجة حرارة الجسم والغرفة

    ملاحظة نهائية

     

    إذا كان شفط الحليب أمرًا جديدًا عليك، فتذكري أنه ليس بإمكانك أن تكوني مرتاحة كثيرًا فعلاً. وكلما كنت مسترخية أكثر كان إخراج الحليب أسهل. أحيانًا، قد يكون الأمر صعبًا في حال كنت تحاولين شفط الحليب في يوم مليء بالانشغالات في العمل أو في حال كنت في مكان غير مألوف جدًا بالنسبة إليك. لذلك، امنحي نفسك وقتًا كافيًا للتدريب على شفط الحليب في المنزل وقومي بذلك بلطف، وسرعان ما ستتقنين العملية.
    شافطة حليب الأم الكهربائية واليدوية وحلمات من Philips Avent
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