حمّل تطبيق NutriU واحصل على وصفات Airfryer السهلة.
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حمّل تطبيق NutriU واحصل على وصفات Airfryer السهلة.
استكشف المئات من الوصفات للقلي، والخبز، والتحميص والشواء.
ابحث عن مطبخك المفضل، وقت التحضير، ونوع الوجبة وأكثر من ذلك.
احصل على توصيات مناسبة لذوقك ونظامك الغذائي.
يتميز اللبن المجمد بقوام البوظة الغني على الرغم من أنه قليل الدسم.
الحصص 4 p
وقت التحضير 0 m
وقت الطهو: 23 m
إجعل الطهي أسهل عند إستخدام الخلاط اليدوي من فيليبس، وبإمكانك أيضاً تحضير الشوربة والعصائر الطازجة. إكتشف المزيد من الوصفات مع الخلاط اليدوي.
الحصص 3-4
وقت التحضير 60 دقيقة
وقت الطهو: 90 دقيقة
طبق جانبي – 4 حصص 5 دقائق للتحضير + 25 دقيقة في المقلاة الهوائية Airfryer
الحصص 6 p
وقت التحضير 5 m
وقت الطهو: 25 m
هل لا زلت لا تمتلك مقلاة Airfryer من فيليبس حتى الآن؟ تلك المقلاة التي تمكّنك من تحضير أي وجبة تقريبًا - بدءاً من الدجاج المقلي والبطاطس المقلية وصولاً إلى الكعك والفطائر - مع القليل من الدهون بوقت وفوضى أقل.
احصل على Airfryer الخاصة بك اليوم واستخدمها مع تطبيق NutriU للوصفات لتحضير أطباق لذيذة بطريقة سهلة وصحية.
هل لا زلت لا تمتلك مقلاة Airfryer من فيليبس حتى الآن؟ تلك المقلاة التي تمكّنك من تحضير أي وجبة تقريبًا - بدءاً من الدجاج المقلي والبطاطس المقلية وصولاً إلى الكعك والفطائر - مع القليل من الدهون بوقت وفوضى أقل.
احصل على Airfryer الخاصة بك اليوم واستخدمها مع تطبيق NutriU للوصفات لتحضير أطباق لذيذة بطريقة سهلة وصحية.