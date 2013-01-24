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NutriU app

يبدأ الأكل الصحّي بوصفات غاية في السهولة مع مقلاة Airfryer.


هل ترغب في الاستفادة القصوى من المقلاة الصحيّة Philips Airfryer؟ إذاً فأنت بحاجة إلى تطبيق NutriU المليء بأفضل الوصفات والنصائح والتوصيات من Airfryer. ابحث عن وصفتك المفضلة من ضمن مئات الوصفات عبر التطبيق وشارك ابتكارات الطبخ الخاصة بكِ واستلهم الأفكار والإبداعات من مجتمعنا وبمساعدة Airfryer.

 

حمّل تطبيق NutriU واحصل على وصفات Airfryer السهلة.
تطبيق Philips NutirU
متجر التطبيقات
متجر جوجل بلاى

    استلهم من وصفات Airfryer السهلة للدجاج والبطاطا والبيتزا والخضروات وحتى الحلويات.

    شاهد ماذا يطبخ الآخرون

    شاهد ماذا يطبخ الآخرون

    1.6 مليون

    وصفة تم استعراضها

    762

    وصفة تم ابتكارها

    24 ألف

    طبّاخ جديد يمكنك متابعتهم

    حمّل تطبيق NutriU 
    جميع وصفات Airfryer المميزة في متناول يدك.

    تطبيق Philips NutirU
    متجر التطبيقات
    متجر جوجل بلاى

    أسئلة وأجوبة

    كيف أقوم بتحميل تطبيق NutriU؟
    يمكنك تحميل تطبيق NutriU عن طريق متجر تطبيقات Apple وتطبيقات Google Play. كل ما عليك فعله هو النقر على الروابط أعلاه أو فتح متجر التطبيقات ذي الصلة على جهازك والبحث عن تطبيق NutriU.
    ما هو نوع الوصفات التي يمكنني العثور عليها في تطبيق NutriU؟
    يحتوي تطبيق NutriU على مئات الوصفات للقلي والخبز والتحميص والشواء. بدءاً بالبطاطا المقلية والدجاج المقلي وصولاً إلى الخبز والكعك، يمكنك العثور على وصفات تناسب أي ذوق ونظام غذائي.
    هل يمكنني تحميل وصفات جديدة إلى تطبيق NutriU؟
    بالتأكيد! إذا قمتِ بطبخ إحدى وصفات Airfryer اللذيذة، يمكنك حفظها وتحميلها إلى كتاب الطبخ الخاص بك على تطبيق NutriU. قوم بتخزين جميع الوصفات المفضلة لديك في مكان واحد يسهل الوصول إليه الآن.
    هل يمكنني مشاركة وصفاتي مع مستخدمي تطبيق NutriU الآخرين؟
    متابعة المحتوى ومشاركته مع الطهاة الآخرين متاح فقط في هولندا وألمانيا والنمسا في الوقت الحالي. لا يزال بإمكانك الاستمتاع بمميزات التطبيق كاملةً، بما في ذلك حفظ الوصفات المفضلة وابتكار الوصفات الخاصة بك، في جميع البلدان الأخرى.