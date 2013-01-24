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إزالة الترسبات

    كيفية تنظيف المكواة المولّدة للبخار

    إزالة الترسبات الكلسية من المكاوي المولّدة للبخار
    إزالة الترسبات الكلسية من المكاوي البخارية
    إزالة الترسبات الكلسية من أجهزة القدر البخاري للملابس

    المكاوي المولّدة للبخار

    المكاوي البخارية

    أجهزة الكيّ بواسطة البخار

    كيفية تنظيف المكواة المولّدة للبخار

    إزالة الترسبات الكلسية من المكاوي المولّدة للبخار

    المكاوي المولّدة للبخار

    إزالة الترسبات الكلسية من المكاوي البخارية

    المكاوي البخارية

    إزالة الترسبات الكلسية من أجهزة القدر البخاري للملابس

    أجهزة الكيّ بواسطة البخار

    اختاري المكواة المولّدة للبخار

    ما طراز المكواة المولّدة للبخار التي أستخدمها؟
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    رقم نوع المنتج

    يمكنك العثور على اسم المنتج على الجهة الجانبية من المكواة المولّدة للبخار

     

    من السهل جدًا العثور على اسم المكواة المولّدة للبخار. فهو مذكور على الجهة اليمنى أو اليسرى منها. ستجدين اسم المنتج مكتوبًا هناك على النحو التالي: PerfectCare Elite أو PerfectCare Performer وما إلى ذلك.

    ما أهمية إزالة الترسبات الكلسية من المكواة المولّدة للبخار؟

    بمرور الوقت، قد تتشكل طبقة كلسية في المكاوي المولّدة للبخار. وكلما ازدادت نسبة المعادن في المياه، تشكلت الترسبات الكلسية وتصلّبت بسرعة أكبر ما لم يتم تنظيفها. وبالتالي يمكنك منع حدوث بعض المشاكل مثل ظهور البقع البيضاء / البنية على الملابس وتحوّل لون المياه إلى بني وتسرّب المياه، من خلال إزالة الترسبات الكلسية بانتظام. وكذلك يساهم تنظيف المكواة بانتظام في الحفاظ على أفضل أداء لإخراج البخار والحفاظ على المكاوي المولّدة للبخار صالحة للاستخدام لمدّة أطول.

    كيفية تنظيف المكواة المولّدة للبخار

    وظيفة Easy De-Calc

    PerfectCare Aqua ‏(GC86xx)‏ | PerfectCare Aqua Eco ‏(GC86xx)‏ |  PerfectCare Aqua Pro ‏(GC93xx, GC94xx)‏ | PerfectCare Aqua Silence ‏(GC86xx)‏ | PerfectCare Elite ‏(GC96xx)‏ | PerfectCare Elite Plus ‏(GC96xx)‏ PerfectCare Elite Silence ‏(GC96xx)‏ | PerfectCare Expert ‏(GC92xx)

    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات

    عندما يومض ضوء DE-CALC، يتعيّن عليك تنفيذ إجراء إزالة الترسبات الكلسية. وللحصول على أفضل النتائج، يمكنك تنفيذ هذا الإجراء كجزء من روتين الكيّ الاعتيادي.

     

    1. افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة وانتظري ريثما يبرد تمامًا، لمدّة ساعتين على الأقل. 
    2. ضعي المكواة المولّدة للبخار على حافة طاولة أو مغسلة واحملي كوبًا (بحجم 350 مل على الأقل) تحت مفتاح EASY DE-CALC.
    3. اسحبي المفتاح لكي تخرج المياه وجزئيات الكلس من الجهاز.
    4. ضعي المفتاح في مكانه مجددًا وأديريه باتجاه عقارب الساعة لتثبيته.
    5. أصبحت الآن جاهزة لمتابعة مهام الكيّ!

    اسحبي المفتاح لكي تخرج المياه وجزئيات الكلس من الجهاز.

    اطلعي على كيفية تنظيف المكواة المولّدة للبخار

    المشاهدة الآن

    إزالة الترسبات الكلسية من قاعدة المكواة 

    CompactCare ‏(GC65xx) | ‏EasyCare‏(GC83xx)‏ | InstantCare ‏(GC75xx) 


    إذا كنت لا تستخدمين وظيفة EASY DE-CALC بانتظام و/أو لاحظت خروج رقائق باللون الأبيض / البني من المكواة، فعليك إزالة الترسبات الكلسية من القاعدة باتباع الإجراءات التالية.
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    1. افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة وانتظري ريثما يبرد تمامًا، لمدّة ساعتين على الأقل. 
    2. ضعي المكواة المولّدة للبخار على حافة طاولة أو مغسلة واحملي كوبًا (بحجم 250 مل على الأقل) تحت مفتاح EASY DE-CALC.
    3. اسحبي المفتاح لكي تخرج المياه وجزئيات الكلس من الجهاز. 
    4. احملي الجهاز بحيث تكون فتحة EASY DE-CALC متجهة لأعلى واسكبي 500 مل من المياه المقطرة في الفتحة. (ملاحظة: لأجهزة PerfectCare Elite ‏(GC96xx) و PerfectCare Elite Plus ‏(GC96xx)، اسكبي 900 مل من المياه المقطرة).
    5. احرصي على أن تكون فتحة EASY DE-CALC متجهة لأعلى وضعي مفتاح EASY DE-CALC في مكانه مجددًا وأديريه باتجاه عقارب الساعة لتثبيته. 
    6. أوصلي الجهاز بمصدر الطاقة وشغّليه ثم انتظري لمدّة 5 دقائق ريثما يسخن. 
    7. اضغطي باستمرار على مشغّل البخار أثناء تحريك المكواة على قطعة قماش سميكة لمدّة 3 دقائق. 
    8. أوقفي تحريك المكواة عندما يتوقف خروج المياه منها أو عندما يبدأ البخار بالضخ. وبالتالي تكونين قد أصبحت جاهزة لمتابعة مهام الكيّ!

    اطلعي على كيفية تنظيف المكواة المولّدة للبخار

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    وظيفة Smart Calc Clean

    PerfectCare Compact ‏(GC78xx)‏ | PerfectCare Compact Essential ‏(GC68xx)‏ | FastCare ‏(GC77xx)‏ | FastCare Compact ‏(GC67xx)‏ | HI59xx series‏ | PerfectCare Performer ‏(GC87xx)‏ | PerfectCare Viva ‏(GC70xx)‏ | SpeedCare ‏(GC66xx)

    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات

    عندما تصدر المكواة المولّدة للبخار تنبيهًا صوتيًا ويومض ضوء CALC CLEAN فهذا يعني أن عليك إزالة الترسبات الكلسية.

     

    1. املئي خزان المياه حتى النصف وشغّلي المكواة المولّدة للبخار. وإذا كانت المكواة تحتوي على مفتاح لتعديل الحرارة يتضمّن الإعداد CALC CLEAN، فاختاري هذا الإعداد.
    2. ضعي المكواة على حاوية وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية الذكية SMART CALC CLEAN التي تم تزويدك بها في العلبة مع المكواة المولّدة للبخار. 
    3. اضغطي باستمرار على زر CALC CLEAN لمدّة ثانيتين حتى إصدار تنبيهات صوتية.
      ملاحظة: في بعض الطرازات، يكون زر التنظيف من الترسبات الكلسية في الجهة الأمامية من ذراع المكواة.
    4. عندما تتوقف المكواة المولّة للبخار عن إصدار التنبيهات الصوتية ويتوقف ضوء CALC CLEAN عن الوميض، فهذا يعني أن عملية التنظيف قد اكتملت. وتستغرق هذه العملية دقيقتين تقريبًا. جفّفي قاعدة المكواة باستخدام منشفة نظيفة.
    5. أصبحت الآن جاهزة لمتابعة مهام الكيّ!

    اطلعي على كيفية تنظيف المكواة المولّدة للبخار

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    وظيفة Easy Rinsing 

    CompactCare ‏(GC65xx) | ‏EasyCare‏(GC83xx)‏ | InstantCare ‏(GC75xx) 

    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات

    حافظي على المكواة صالحة للاستخدام لوقت أطول من خلال تنفيذ خطوات سهلة لإزالة الترسبات الكلسية.

     

    1. افصلي المكواة المولّدة للبخار عن مصدر الطاقة وانتظري ريثما تبرد تمامًا، لمدّة ساعتين على الأقل.
    2. ارفعي المكواة عن القاعدة، واخرجي خزان المياه (إذا كان قابلاً للفك). 
    3. احملي المكواة المولّدة للبخار بكلتا يديك وهزّيها جيدًا. 
    4. ارفعي الغطاء القلاب عن حاوية Calc Clean (إذا كان متوفرًا في طراز المكواة) وفكّي غطاء أو مفتاح Calc Clean. 
    5. أميلي المكواة المولّدة للبخار نحو المغسلة وأفرغيها من المياه ثم أعيدي تعبئتها وتفريغها مرّتين للحصول على أفضل النتائج والحفاظ على المكواة صالحة للاستخدام لمدّة أطول.
    6. ضعي الغطاء أو المفتاح في مكانه من جديد، والغطاء القلاب (إذا كان متوفرًا).
    7. أصبحت الآن جاهزة لمتابعة مهام الكيّ!

    اطلعي على كيفية تنظيف المكواة المولّدة للبخار

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    وظيفة الخرطوشة المانعة لتشكل الترسبات الكلسية PureSteam

    خرطوشة PerfectCare Pure (GC76xx)‎

    عندما تصدر المكواة المولّدة للبخار تنبيهًا صوتيًا ويومض ضوء ANTI-CALC فهذا يعني أن عليك استبدال الخرطوشة المانعة لتشكل الترسبات الكلسية Pure Steam. وفي حال لم تستبدلي الخرطوشة، ستستمر المكواة بالعمل لمدّة تتراوح بين 15 و30 دقيقة ثم ستتوقف تلقائيًا منعًا لإلحاق أي ضرر بالمكواة. 
     
    إذا لم تتوفر لديك خرطوشة بديلة في الوقت الحالي، فيمكنك الاستمرار بالكيّ باستخدام مياه منزوعة المعادن أو مياه منزوعة الرواسب الكلسية من فلتر المياه IronCare من Philips.
    1. افتحي باب ANTI CALC FILTER في قاعدة المكواة المولّدة للبخار واسحبي الخرطوشة القديمة من الحجرة.
    2. استخدمي خرطوشة جديدة وأزيلي الجزء المطاطي من أسفلها.
    3. ضعي الخرطوشة الجديدة في الحجرة واضغطي عليها حتى سماع صوت طقطقة واغلقي الباب.
    4. أصبحت الآن جاهزة لمتابعة مهام الكيّ!

    الأسئلة المتداولة حول المكاوي المولّدة للبخار من Philips

    هل عليّ استخدام المياه المنزوعة المعادن أو المياه المُساعدة على الكيّ لمنع تشكل طبقة كلسية في المكواة المولّدة للبخار؟

    ننصحك باستخدام مياه الحنفية أو المياه المنزوعة المعادن لكل المكاوي والمكاوي المولّدة للبخار من Philips، غير أن المياه المنزوعة المعادن هي الخيار الأفضل لمنع تشكل طبقة كلسية في المكواة.
     

    يُرجى عدم استخدام أي مياه مُساعدة على الكيّ أو معطّرة في المكواة المولّدة للبخار من Philips، فهي قد تتسبب بإلحاق الضرر بالمكواة أو بتعطّلها.
    هل أستطيع الاستمرار باستخدام المكواة المولّدة للبخار عندما يومض ضوء إزالة الترسبات الكلسية؟
    كلا، فعندما يومض ضوء إزالة الترسبات الكلسية ستتوقف المكواة المولّدة للبخار عن ضخ البخار. وبالتالي عليك تنفيذ إجراء إزالة الترسبات الكلسية كاملاً لتتمكني من استخدام المكواة المولّدة للبخار من جديد.
    انتهيت من تنفيذ إجراء إزالة الترسبات الكلسية من المكواة المولّدة للبخار ولكن ضوء إزالة الترسبات الكلسية ما زال وامضًا

    قد يحدث ذلك إذا لم يتم استكمال إجراء إزالة الترسبات بالكامل وبالتالي لم تتم عملية إعادة الضبط بنجاح. (وظيفة Smart Calc Clean)


    كرّري تنفيذ إجراء إزالة الترسبات الكلسية واحرصي على اكتماله. وبعد انتهائه، ستتم إعادة ضبط المكواة وينطفئ ضوء إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا. (وظيفة Easy De-Calc)  

     

    إذا استمرّت المشكلة أو كانت لديك أي أسئلة، فلا تتردّدي بالتواصل معنا عبر قسم خدمة المستهلك في Philips
    لا يمكنني تشغيل عملية التنظيف من الترسبات الكلسية، فماذا عليّ أن أفعل؟

    يجب تنفيذ الخطوات التالية لتتمكني من بدء عملية التنظيف من الترسبات الكلسية:
     

    1. املئي حاوية المياه
    2. ضعي المكواة المولّدة للبخار على صينية إزالة الترسبات الكلسية
    3. اضغطي باستمرار لمدّة ثانيتين على زر وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية
    يستمر خروج الرقائق البيضاء أو البقع البنية من قاعدة المكواة بعد تنفيذ إجراء إزالة الترسبات الكلسية
    عندما تلاحظين وجود رقائق بيضاء أو بقع بنية تخرج من المكواة بعد إزالة الترسبات الكلسية منها، ننصحك بتكرار عملية إزالة الترسبات الكلسية، فبذلك ستغسلين المكواة مجددًا وبالتالي ستتخلصين من كل الرواسب الكلسية.
    توقفت المكواة المولّدة للبخار عن ضخ البخار بعد تنفيذ إجراء إزالة الترسبات الكلسية

    بعد الانتهاء من تنفيذ إجراء إزالة الترسبات الكلسية ومعاودة استخدام المكواة لكيّ الملابس، قد تلاحظين تسرّبًا للمياه من قاعدة المكواة وأن المكواة لا تضخ البخار أو تضخّه بشكل خفيف. فقد يحدث ذلك إذا كانت المكواة ما زالت تحتوي على مياه من عملية إزالة الترسبات الكلسية.
     

    لحل هذه المشكلة وإزالة المياه من النظام، يُرجى الضغط على زر البخار باستمرار لمدّة أقلّها 30 ثانية: ستسمعين صوت ضخ، وبعد تفريغ كل المياه من المكواة، سيبدأ ضخ البخار من جديد.
    هل يتعيّن عليّ إزالة الترسبات الكلسية من المكواة المولّدة للبخار حتى وإن كنت أستخدم دائمًا مياهًا منزوعة المعادن؟
    عند استخدام المياه المنزوعة المعادن بصورة دائمة، لن تتشكّل طبقة كلسية في المكواة المولّدة للبخار. ولكن في بعض المكاوي المولّدة للبخار يومض ضوء إزالة الترسبات الكلسية بالاستناد إلى المدّة التي مضت على استخدام الجهاز. وفي هذه الحالة، يُرجى تنفيذ إجراء إزالة الترسبات الكلسية لتتمكّني من استخدام الجهاز مجدّدًا.

    تواصل معنا

    إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات عن منتجات العناية بالملابس من Philips


    إن فريق خدمة المستهلك متوفر دائمًا لتقديم المساعدة لك.

     

    للاتصال بنا: 800-752-6666

     

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