عندما تصدر المكواة المولّدة للبخار تنبيهًا صوتيًا ويومض ضوء ANTI-CALC فهذا يعني أن عليك استبدال الخرطوشة المانعة لتشكل الترسبات الكلسية Pure Steam. وفي حال لم تستبدلي الخرطوشة، ستستمر المكواة بالعمل لمدّة تتراوح بين 15 و30 دقيقة ثم ستتوقف تلقائيًا منعًا لإلحاق أي ضرر بالمكواة.

إذا لم تتوفر لديك خرطوشة بديلة في الوقت الحالي، فيمكنك الاستمرار بالكيّ باستخدام مياه منزوعة المعادن أو مياه منزوعة الرواسب الكلسية من فلتر المياه IronCare من Philips.