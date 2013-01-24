من السهل جدًا العثور على اسم المكواة المولّدة للبخار. فهو مذكور على الجهة اليمنى أو اليسرى منها. ستجدين اسم المنتج مكتوبًا هناك على النحو التالي: PerfectCare Elite أو PerfectCare Performer وما إلى ذلك.
مصطلحات البحث
من السهل جدًا العثور على اسم المكواة المولّدة للبخار. فهو مذكور على الجهة اليمنى أو اليسرى منها. ستجدين اسم المنتج مكتوبًا هناك على النحو التالي: PerfectCare Elite أو PerfectCare Performer وما إلى ذلك.
اسحبي المفتاح لكي تخرج المياه وجزئيات الكلس من الجهاز.
ننصحك باستخدام مياه الحنفية أو المياه المنزوعة المعادن لكل المكاوي والمكاوي المولّدة للبخار من Philips، غير أن المياه المنزوعة المعادن هي الخيار الأفضل لمنع تشكل طبقة كلسية في المكواة.
يُرجى عدم استخدام أي مياه مُساعدة على الكيّ أو معطّرة في المكواة المولّدة للبخار من Philips، فهي قد تتسبب بإلحاق الضرر بالمكواة أو بتعطّلها.
قد يحدث ذلك إذا لم يتم استكمال إجراء إزالة الترسبات بالكامل وبالتالي لم تتم عملية إعادة الضبط بنجاح. (وظيفة Smart Calc Clean)
كرّري تنفيذ إجراء إزالة الترسبات الكلسية واحرصي على اكتماله. وبعد انتهائه، ستتم إعادة ضبط المكواة وينطفئ ضوء إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا. (وظيفة Easy De-Calc)
إذا استمرّت المشكلة أو كانت لديك أي أسئلة، فلا تتردّدي بالتواصل معنا عبر قسم خدمة المستهلك في Philips
بعد الانتهاء من تنفيذ إجراء إزالة الترسبات الكلسية ومعاودة استخدام المكواة لكيّ الملابس، قد تلاحظين تسرّبًا للمياه من قاعدة المكواة وأن المكواة لا تضخ البخار أو تضخّه بشكل خفيف. فقد يحدث ذلك إذا كانت المكواة ما زالت تحتوي على مياه من عملية إزالة الترسبات الكلسية.
لحل هذه المشكلة وإزالة المياه من النظام، يُرجى الضغط على زر البخار باستمرار لمدّة أقلّها 30 ثانية: ستسمعين صوت ضخ، وبعد تفريغ كل المياه من المكواة، سيبدأ ضخ البخار من جديد.
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